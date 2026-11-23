Alejandro Sanz confirmó su regreso al Perú y sus seguidores ya se preparan para conseguir una entrada para uno de los conciertos más esperados de 2027. El intérprete de ‘Corazón partío’ llegará a Lima el sábado 13 de febrero como parte de su gira ‘¿Y Ahora Qué +?’, en una presentación anunciada como su despedida del público peruano dentro de este recorrido internacional. La venta de boletos se realizará mediante Teleticket y contará con una etapa de preventa exclusiva para clientes de Interbank.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas para Alejandro Sanz en Perú?

La preventa de entradas para el concierto de Alejandro Sanz en Lima comenzará el viernes 27 de noviembre de 2026, a partir de las 10:00 a. m., y continuará el sábado 28 de noviembre. Esta primera etapa estará dirigida a los usuarios que paguen con tarjetas Interbank, quienes podrán acceder a descuentos de hasta el 15% en las localidades disponibles.

La compra se realizará exclusivamente mediante la plataforma Teleticket. Los interesados deberán ingresar a la página oficial, buscar el evento del cantante español y seleccionar la ubicación de su preferencia. Se recomienda crear una cuenta con anticipación y tener preparados los datos necesarios para completar la operación, debido a la expectativa que genera el regreso del artista.

¿Cuánto cuestan las entradas para Alejandro Sanz en Lima 2027?

Los precios anunciados contemplan nueve zonas dentro del Estadio San Marcos. La localidad más económica será Tribuna Norte, mientras que Platinum Central tendrá la tarifa más elevada por su ubicación frente al escenario.

Estos son los precios publicados para la preventa Interbank y la venta regular:

Zona Preventa Interbank Precio regular Platinum Central S/340 S/396 Platinum Lateral S/290 S/338 VIP S/270 S/315 Preferencial S/180 S/209 Occidente 1 S/270 S/315 Occidente 2 S/240 S/280 Oriente 1 S/270 S/315 Oriente 2 S/240 S/280 Tribuna Norte S/130 S/152

Precios en soles. La preventa está sujeta a disponibilidad y condiciones de la promoción.

Los seguidores deberán tener en cuenta que el descuento de hasta 15% corresponde a la promoción con tarjetas Interbank y no necesariamente estará disponible durante toda la comercialización. Por ello, es importante revisar el importe final antes de confirmar el pago y comprobar que el beneficio se haya aplicado correctamente.

¿Dónde será el concierto de Alejandro Sanz y cuándo se presentará?

El espectáculo se realizará el sábado 13 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos, ubicado en el Cercado de Lima. El recinto recibirá al cantante español con una producción que reunirá diferentes etapas de su carrera musical y permitirá a sus seguidores escuchar algunos de sus temas más reconocidos.

La distribución contempla localidades numeradas en Platinum Central, Platinum Lateral, VIP, Occidente 1, Occidente 2, Oriente 1 y Oriente 2. En tanto, Preferencial y Tribuna Norte completan las alternativas disponibles para el público. El mapa de ubicaciones permitirá elegir entre sectores cercanos al escenario y otras zonas del estadio.

¿Qué canciones cantará Alejandro Sanz en su concierto en Perú?

El repertorio promete convertirse en uno de los principales atractivos de la presentación. Aunque la lista definitiva de canciones todavía no ha sido confirmada, se espera que el artista incluya algunos de los éxitos que marcaron su trayectoria internacional, como ‘Corazón partío’, ‘Amiga mía’, ‘Y, ¿si fuera ella?’, ‘Mi soledad y yo’ y ‘La fuerza del corazón’.

También destacan temas como ‘No es lo mismo’, ‘Cuando nadie me ve’, ‘El alma al aire’, ‘No me compares’ y ‘Desde cuándo’. El espectáculo forma parte de la gira ‘¿Y Ahora Qué +?’, que reúne canciones de su etapa musical más reciente con clásicos que han acompañado a varias generaciones.