Con el lanzamiento de su tráiler final y a pocas semanas de su llegada a los cines de Latinoamérica el 17 de diciembre, Marvel Studios ha consolidado el reparto oficial de “Avengers: Doomsday”. La cinta dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo reúne a más de treinta intérpretes procedentes de distintas etapas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Los Cuatro Fantásticos y la franquicia clásica de los X-Men, todos enfrentados a una nueva amenaza liderada por Robert Downey Jr.
Aquí te contamos el elenco completo confirmado hasta la fecha, organizado por equipos y facciones dentro de la historia.
El villano principal: Doctor Doom
El eje central de la película marca el regreso de la estrella más emblemática de la franquicia en un rol completamente distinto al de Tony Stark:
- Robert Downey Jr. como Victor von Doom / Doctor Doom
Los Vengadores y héroes veteranos del UCM
El equipo de los Vengadores combina a figuras fundacionales de la saga con la nueva generación de héroes que tomaron el relevo tras “Avengers: Endgame”:
- Chris Evans como Steve Rogers / Capitán América
- Chris Hemsworth como Thor
- Anthony Mackie como Sam Wilson / Capitán América
- Paul Rudd como Scott Lang / Ant-Man
- Simu Liu como Shang-Chi
- Danny Ramirez como Joaquín Torres / Falcon
- Kathryn Newton como Cassie Lang
- Hailee Steinfeld como Kate Bishop / Hawkeye
- Hayley Atwell como Peggy Carter
- India Rose Hemsworth como Love
Los Cuatro Fantásticos
Tras debutar en su propia cinta individual, la Primera Familia de Marvel se integra de lleno en el conflicto multiversal y en la rivalidad directa con Victor von Doom:
- Pedro Pascal como Reed Richards / Mister Fantástico
- Vanessa Kirby como Sue Storm / Mujer Invisible
- Joseph Quinn como Johnny Storm / Antorcha Humana
- Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm / La Mole (The Thing)
Los X-Men
La película concreta la esperada reunión con los mutantes de la era cinematográfica de Fox, encabezados por sus líderes históricos y miembros clásicos:
- Patrick Stewart como Charles Xavier / Profesor X
- Ian McKellen como Erik Lehnsherr / Magneto
- James Marsden como Scott Summers / Cíclope
- Kelsey Grammer como Hank McCoy / Bestia
- Alan Cumming como Kurt Wagner / Nightcrawler
- Rebecca Romijn como Raven Darkholme / Mystique
- Channing Tatum como Remy LeBeau / Gambito
Los Nuevos Vengadores (Thunderbolts*)
El grupo táctico formado por antihéroes y supersoldados cumple un papel fundamental en la primera línea de defensa:
- Florence Pugh como Yelena Belova / Viuda Negra
- Sebastian Stan como Bucky Barnes / El Soldado del Invierno
- Wyatt Russell como John Walker / U.S. Agent
- David Harbour como Alexei Shostakov / Guardián Rojo
- Hannah John-Kamen como Ava Starr / Fantasma (Ghost)
- Lewis Pullman como Bob Reynolds / Sentry
- Hailee Steinfield como Kate Bishop
Wakanda, Talokan y el Multiverso
El conflicto global también involucra a las naciones de Wakanda y Talokan, además de la presencia clave del Dios de las Mentiras en el entramado temporal:
- Letitia Wright como Shuri / Pantera Negra (Black Panther)
- Winston Duke como M’Baku
- Tenoch Huerta Mejía como Namor
- Mabel Cadena como Namora
- Tom Hiddleston como Loki
Cuándo se estrena Avengers: Doomsday
Avengers: Doomsday llegará a las salas de cine de Latinoamérica el jueves 17 de diciembre de 2026, un día antes de su estreno oficial en Estados Unidos programado para el viernes 18 de diciembre.
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