Con el lanzamiento de su tráiler final y a pocas semanas de su llegada a los cines de Latinoamérica el 17 de diciembre, Marvel Studios ha consolidado el reparto oficial de “Avengers: Doomsday”. La cinta dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo reúne a más de treinta intérpretes procedentes de distintas etapas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Los Cuatro Fantásticos y la franquicia clásica de los X-Men, todos enfrentados a una nueva amenaza liderada por Robert Downey Jr.

Aquí te contamos el elenco completo confirmado hasta la fecha, organizado por equipos y facciones dentro de la historia.

El villano principal: Doctor Doom

El eje central de la película marca el regreso de la estrella más emblemática de la franquicia en un rol completamente distinto al de Tony Stark:

Robert Downey Jr. como Victor von Doom / Doctor Doom

Los Vengadores y héroes veteranos del UCM

El equipo de los Vengadores combina a figuras fundacionales de la saga con la nueva generación de héroes que tomaron el relevo tras “Avengers: Endgame”:

Chris Evans como Steve Rogers / Capitán América

como Steve Rogers / Capitán América Chris Hemsworth como Thor

como Thor Anthony Mackie como Sam Wilson / Capitán América

como Sam Wilson / Capitán América Paul Rudd como Scott Lang / Ant-Man

como Scott Lang / Ant-Man Simu Liu como Shang-Chi

como Shang-Chi Danny Ramirez como Joaquín Torres / Falcon

como Joaquín Torres / Falcon Kathryn Newton como Cassie Lang

como Cassie Lang Hailee Steinfeld como Kate Bishop / Hawkeye

como Kate Bishop / Hawkeye Hayley Atwell como Peggy Carter

como Peggy Carter India Rose Hemsworth como Love

Los Cuatro Fantásticos

Tras debutar en su propia cinta individual, la Primera Familia de Marvel se integra de lleno en el conflicto multiversal y en la rivalidad directa con Victor von Doom:

Pedro Pascal como Reed Richards / Mister Fantástico

como Reed Richards / Mister Fantástico Vanessa Kirby como Sue Storm / Mujer Invisible

como Sue Storm / Mujer Invisible Joseph Quinn como Johnny Storm / Antorcha Humana

como Johnny Storm / Antorcha Humana Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm / La Mole (The Thing)

Los X-Men

La película concreta la esperada reunión con los mutantes de la era cinematográfica de Fox, encabezados por sus líderes históricos y miembros clásicos:

Patrick Stewart como Charles Xavier / Profesor X

como Charles Xavier / Profesor X Ian McKellen como Erik Lehnsherr / Magneto

como Erik Lehnsherr / Magneto James Marsden como Scott Summers / Cíclope

como Scott Summers / Cíclope Kelsey Grammer como Hank McCoy / Bestia

como Hank McCoy / Bestia Alan Cumming como Kurt Wagner / Nightcrawler

como Kurt Wagner / Nightcrawler Rebecca Romijn como Raven Darkholme / Mystique

como Raven Darkholme / Mystique Channing Tatum como Remy LeBeau / Gambito

Los Nuevos Vengadores (Thunderbolts*)

El grupo táctico formado por antihéroes y supersoldados cumple un papel fundamental en la primera línea de defensa:

Florence Pugh como Yelena Belova / Viuda Negra

como Yelena Belova / Viuda Negra Sebastian Stan como Bucky Barnes / El Soldado del Invierno

como Bucky Barnes / El Soldado del Invierno Wyatt Russell como John Walker / U.S. Agent

como John Walker / U.S. Agent David Harbour como Alexei Shostakov / Guardián Rojo

como Alexei Shostakov / Guardián Rojo Hannah John-Kamen como Ava Starr / Fantasma (Ghost)

como Ava Starr / Fantasma (Ghost) Lewis Pullman como Bob Reynolds / Sentry

como Bob Reynolds / Sentry Hailee Steinfield como Kate Bishop

Wakanda, Talokan y el Multiverso

El conflicto global también involucra a las naciones de Wakanda y Talokan, además de la presencia clave del Dios de las Mentiras en el entramado temporal:

Letitia Wright como Shuri / Pantera Negra (Black Panther)

como Shuri / Pantera Negra (Black Panther) Winston Duke como M’Baku

como M’Baku Tenoch Huerta Mejía como Namor

como Namor Mabel Cadena como Namora

como Namora Tom Hiddleston como Loki

Cuándo se estrena Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday llegará a las salas de cine de Latinoamérica el jueves 17 de diciembre de 2026, un día antes de su estreno oficial en Estados Unidos programado para el viernes 18 de diciembre.