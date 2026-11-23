Marvel Entertainment publicó este 23 de noviembre el tráiler final de “Avengers: Doomsday”, revelando los detalles clave de la trama antes de su estreno en cines de Latinoamérica el próximo 17 de diciembre. El avance de poco más de tres minutos confirma el regreso de Steve Rogers, las consecuencias de las decisiones pasadas de los héroes y una alianza sin precedentes con los X-Men.

Tráiler final de “Avengers: Doomsday”

El secreto de Steve Rogers y su vida familiar

El adelanto abre con una conversación íntima en la que se cuestiona la decisión de ocultarle la verdad a un niño sobre su identidad. Durante el diálogo, se menciona directamente a Steven Grant Rogers y se deja en evidencia que el menor sospecha quién es realmente cada vez que lo ve en la escuela o al despedirse por las noches.

Más adelante, el niño le pregunta directamente si él es Steve Rogers y se sorprende al descubrir que su padre fue un superhéroe. Ante esto, Rogers le explica que hace años hicieron lo necesario para arreglar el mundo, recordando que originalmente fueron seis integrantes bajo el nombre de los Vengadores, aunque admite que no sabían que aquellas elecciones traerían graves consecuencias.

La amenaza que reclama “vidas robadas”

El tono del tráiler cambia drásticamente cuando una voz advierte que todos los héroes han estado viviendo “vidas robadas” y sentencia que ha llegado el momento de devolverlas. Esta premisa conecta directamente con las alteraciones realizadas en el pasado para restaurar el orden del mundo y establece el conflicto principal de la cinta.

Una alianza forzada y el llamado a los X-Men

Frente a esta amenaza, los héroes deben dejar de lado sus diferencias internas. En el avance se escucha cómo uno de los personajes reconoce que ni siquiera sabe quiénes son la mitad de los presentes ni qué habilidades tienen, pero pide superar las disputas menores para formar equipo y mantenerse unidos.

El momento cumbre del tráiler llega cuando se hace un llamado a confiar en el plan y se escucha la icónica frase: “A mí, mis X-Men” (“To me, my X-Men”) de Cíclope, confirmando la participación activa de los mutantes en la batalla. Hacia el cierre del avance, también se incluye un breve intercambio humorístico en el que se bromea sobre los discursos motivacionales al estilo del Capitán con Mjollnir en su mano.

Fecha de estreno de “Avengers: Doomsday” en Latinoamérica

Aunque el avance oficial de Marvel anuncia su llegada a salas de Estados Unidos para el 18 de diciembre, “Avengers: Doomsday” se estrenará el jueves 17 de diciembre en los cines de Latinoamérica.

Ficha técnica de “Avengers: Doomsday”

Título original: Avengers: Doomsday

Dirección: Anthony Russo y Joe Russo

Anthony Russo y Joe Russo Guion: Stephen McFeely y Michael Waldron

Stephen McFeely y Michael Waldron Producción: Kevin Feige, Anthony Russo, Joe Russo y Louis D’Esposito

Kevin Feige, Anthony Russo, Joe Russo y Louis D’Esposito Música: Alan Silvestri

Alan Silvestri Productora: Marvel Studios / AGBO

Marvel Studios / AGBO Distribución: Walt Disney Studios Motion Pictures

Walt Disney Studios Motion Pictures País: Estados Unidos

Estados Unidos Género: Acción, ciencia ficción, aventura, superhéroes

Acción, ciencia ficción, aventura, superhéroes Duración: 165 minutos (2 h 45 min)

165 minutos (2 h 45 min) Estreno en Latinoamérica: 17 de diciembre de 2026

17 de diciembre de 2026 Estreno en Estados Unidos: 18 de diciembre de 2026

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