Marvel Studios ha despejado una de las mayores incógnitas de los fanáticos de cara a su próximo gran estreno cinematográfico. Se ha confirmado oficialmente que “Avengers: Doomsday” tendrá una duración de 2 horas y 29 minutos (149 minutos en total), consolidándose como una de las producciones más ambiciosas y extensas de la actual Saga del Multiverso.

Con el regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel —esta vez en el icónico y temible rol de Victor von Doom (Doctor Doom)— y la dirección de los hermanos Anthony y Joe Russo, este metraje promete espacio suficiente para desarrollar una trama compleja y reunir a decenas de héroes en la gran pantalla.

¿Cómo se compara la duración de “Avengers: Doomsday” con otras películas de los Vengadores?

Los 149 minutos de “Avengers: Doomsday” la sitúan exactamente a la par de su predecesora directa en cuanto a escala narrativa, superando a las dos primeras entregas del equipo de superhéroes y quedando solo por debajo del desenlace de la Saga del Infinito.

The Avengers 2012 2 h 23 min 143 min Avengers: Age of Ultron 2015 2 h 21 min 141 min Avengers: Infinity War 2018 2 h 29 min 149 min Avengers: Doomsday 2026 2 h 29 min 149 min Avengers: Endgame 2019 3 h 01 min 181 min

El dato más llamativo para los seguidores de la franquicia es la coincidencia exacta con “Avengers: Infinity War” (2 horas y 29 minutos). Aquella cinta logró equilibrar múltiples líneas argumentales en distintos planetas y presentar de manera contundente a Thanos como el gran villano, una fórmula que los hermanos Russo parecen dispuestos a replicar para introducir la amenaza de Doctor Doom antes de la llegada de “Avengers: Secret Wars”.

Lo que significa este metraje para la historia y los personajes

Contar con casi dos horas y media de película resulta fundamental dado el gigantesco elenco confirmado para esta entrega. A diferencia de películas individuales, Doomsday tiene la tarea de entrelazar los caminos de múltiples facciones del UCM: