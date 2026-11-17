Marvel Studios ha despejado una de las mayores incógnitas de los fanáticos de cara a su próximo gran estreno cinematográfico. Se ha confirmado oficialmente que “Avengers: Doomsday” tendrá una duración de 2 horas y 29 minutos (149 minutos en total), consolidándose como una de las producciones más ambiciosas y extensas de la actual Saga del Multiverso.
Con el regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel —esta vez en el icónico y temible rol de Victor von Doom (Doctor Doom)— y la dirección de los hermanos Anthony y Joe Russo, este metraje promete espacio suficiente para desarrollar una trama compleja y reunir a decenas de héroes en la gran pantalla.
¿Cómo se compara la duración de “Avengers: Doomsday” con otras películas de los Vengadores?
Los 149 minutos de “Avengers: Doomsday” la sitúan exactamente a la par de su predecesora directa en cuanto a escala narrativa, superando a las dos primeras entregas del equipo de superhéroes y quedando solo por debajo del desenlace de la Saga del Infinito.
|The Avengers
|2012
|2 h 23 min
|143 min
|Avengers: Age of Ultron
|2015
|2 h 21 min
|141 min
|Avengers: Infinity War
|2018
|2 h 29 min
|149 min
|Avengers: Doomsday
|2026
|2 h 29 min
|149 min
|Avengers: Endgame
|2019
|3 h 01 min
|181 min
El dato más llamativo para los seguidores de la franquicia es la coincidencia exacta con “Avengers: Infinity War” (2 horas y 29 minutos). Aquella cinta logró equilibrar múltiples líneas argumentales en distintos planetas y presentar de manera contundente a Thanos como el gran villano, una fórmula que los hermanos Russo parecen dispuestos a replicar para introducir la amenaza de Doctor Doom antes de la llegada de “Avengers: Secret Wars”.
Lo que significa este metraje para la historia y los personajes
Contar con casi dos horas y media de película resulta fundamental dado el gigantesco elenco confirmado para esta entrega. A diferencia de películas individuales, Doomsday tiene la tarea de entrelazar los caminos de múltiples facciones del UCM:
- La presentación de Doctor Doom: El tiempo en pantalla permitirá construir las motivaciones y el poder de la versión de Victor von Doom interpretada por Robert Downey Jr., evitando que se sienta como un antagonista apresurado.
- El cruce de equipos: La cinta reunirá a los nuevos Vengadores, los Thunderbolts y a Los Cuatro Fantásticos, por lo que cada grupo necesitará momentos clave para interactuar y establecer dinámicas.
- Preparación para “Secret Wars”: Al igual que ocurrió entre “Infinity War” y “Endgame”, estas 2 horas y 29 minutos funcionarán como el primer gran acto de un evento multiversal de dos partes, dejando el escenario listo para la conclusión de la saga.
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