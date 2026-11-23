El tráiler final de la esperadísima película “Avengers: Doomsday” (en español: “Vengadores: Doomsday”) por fin vio la luz, presentándonos a Steve Rogers (Chris Evans) viviendo en paz, un adolescente que descubre quién es realmente su papá, un icónico grito de batalla y un villano con rostro conocido. Así, en las siguientes líneas, te presento cada una de las revelaciones del avance del largometraje, te explico qué significan dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y te cuento qué conviene tener fresco antes de entrar al cine.

Vale precisar que esta es la cinta con la que Marvel Studios cierra la llamada Saga del Multiverso.

En ese sentido, la producción marca el regreso de Robert Downey Jr., ahora como Victor Von Doom, y reúne en un mismo proyecto a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y a los mutantes de los X-Men.

Por otro lado, la dirección está a cargo de Joe y Anthony Russo, responsables de “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”, con un guion de Stephen McFeely.

Antes de continuar, mira el tráiler final de “Avengers: Doomsday”:

¿QUÉ REVELA EL TRÁILER FINAL DE “AVENGERS: DOOMSDAY” SOBRE STEVE ROGERS Y SU HIJO?

Este avance muestra la continuación de una escena post-créditos clave de “Avengers: Endgame Encore”, en la que Steve Rogers y Peggy Carter (Hayley Atwell) aparecen... pero esta vez junto a un hijo adolescente.

Como sabemos, Steve dejó atrás el manto de Capitán América para vivir en una línea temporal al lado de su amada.

Sin embargo, cuando los Cuatro Fantásticos de la Tierra-828 llegan hasta ellos, el hombre debe confesarle a su heredero su pasado como superhéroe.

Sea como sea, el equipo devuelve a a Steve a la línea principal para que lidere la batalla de los Vengadores contra Doom.

¿QUÉ PASA CON LOS X-MEN EN EL TRÁILER FINAL DE “AVENGERS: DOOMSDAY”?

Los mutantes también tienen su gran momento en el tráiler final de “Avengers: Doomsday”.

Y es que Doom invoca a un ejército de Centinelas y Cyclops (James Marsden) reúne al equipo.

Aquí, el personaje lanza el clásico llamado “To me, my X-Men” mientras Nightcrawler (Alan Cumming) se teletransporta junto a Gambit (Channing Tatum).

Mystique (Rebecca Romijn) y Beast (Kelsey Grammer), por su parte, se suman a Mister Fantastic (Pedro Pascal), Shang-Chi (Simu Liu) y Yelena Belova (Florence Pugh) en la batalla.

Por otro lado, Thor (Chris Hemsworth) parece ganar un nuevo nivel de poder, posiblemente ligado a la Fuerza de Odín.

¿QUIÉN ES DOCTOR DOOM Y QUÉ AMENAZA PLANTEA EN “AVENGERS: DOOMSDAY”?

En el tráiler final de “Avengers: Doomsday”, Doom es presentado como gobernante de Latveria, científico brillante y maestro de lo oculto.

Y, en el filme, la amenaza concreta son las incursiones: dos universos avanzan hacia un choque.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “AVENGERS: DOOMSDAY”?

El lanzamiento de “Avengers: Doomsday” en cines respeta la siguiente programación:

Preestreno: miércoles 16 de diciembre del 2026

miércoles 16 de diciembre del 2026 Estreno en Latinoamérica : jueves 17 de diciembre del 2026

: jueves 17 de diciembre del 2026 Estreno en Estados Unidos y España: viernes 18 de diciembre del 2026

Doctor Doom (Victor Von Doom) está interpretado por Robert Downey Jr. en la película "Avengers: Doomsday" (Foto: Marvel Studios / Walt Disney Pictures)

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