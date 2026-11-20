Bruno Mars ha anunciado la muerte de su padre, el músico Peter Hernandez, a la edad de 74 años. A través de un sus redes sociales, el cantante destacó que fue el hombre que le enseñó todo lo que sabe, especialmente lo que respecta con la música.

“La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez. Si alguna vez me has visto hablar de él, siempre he dicho que él es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente cuando se trata de música”, escribió Mars en una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, acompañada de una foto en la que aparece abrazando a su padre en una cama de hospital y que comparte junto a otras fotos de ambos a lo largo de los años.

“El crió a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí. A mis ojos, fue el mejor padre del mundo y lo extrañaré cada día hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero, papá. Dale un beso a mamá de mi parte allá arriba”, concluyó. La madre del cantante, Bernadette San Pedro Bayot, falleció inesperadamente a causa de un aneurisma cerebral en 2013.

Originario de Nueva York, Hernández creció rodeado de música, una pasión que con el tiempo trasladaría a sus hijos Bruno Mars, y sus hermanos Eric Tiara, Tahiti, Presley y Jaime.

De raíces judías y puertorriqueñas, el padre de Bruno Mars señaló en una entrevista recogida por People que durante su infancia se crió en “una especie de West Side Story pero sin el baile” y de la orquesta latina en la que tocaba su propio progenitor.

Ese estilo inspiraría a Mars años después, desde el uso de anillos en el dedo meñique hasta la conducción de Cadillacs, así como su gusto musical: “Todo mi sentido del ritmo se debe a que mi papá me enseñó a tocar los bongós cuando era niño”, contó a la revista ‘Latina* en 2017.

Bruno Mars y su padre, Peter Hernandez, asisten a la edición 2013 de los MTV Video Music Awards en el Barclays Center, el 25 de agosto de 2013, en el distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. (Foto de Kevin Mazur/WireImage para MTV) / Kevin Mazur

“Él es un músico profesional de la vieja escuela; de ahí vienen los anillos en el dedo meñique, los zapatos de charol, los trajes y el peinado tipo ‘pompadour’. Todo surge de haber observado a mi padre”, señaló.

Con información de EFE.