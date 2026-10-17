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Resumen

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De izquierda a derecha: Sarah Jessica Parker, Marilyn Monroe y Chloe Grace Moretz.
De izquierda a derecha: Sarah Jessica Parker, Marilyn Monroe y Chloe Grace Moretz.
Por Elida Morillo

La New York Bridal Fashion Week nos deja nuevamente con la pregunta: ¿es realmente necesario vestirse de blanco para llegar al altar? Repasamos algunas de las novias más icónicas que encontraron en el color una manera de expresar su personalidad.

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