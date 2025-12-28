Mauricio Diez Canseco y su novia Aixa Sosa fueron parte de una labor solidaria en favor de los niños de Aniquem (Asociación de Niños Quemados) en vísperas de Navidad. En dicha actividad, el empresario habló de su posible continuidad en Panamericana Televisión.

En conversación con la prensa, Mauricio Diez Canseco reveló que aún no ha conversado con los nuevos dueños del canal; sin embargo, mantiene la esperanza de seguir en Panamericana Televisión en 2026.

“Aún no he conversado con Susana Umbert pues mi contrato termina en marzo del próximo año”, empezó diciendo Diez Canseco.

“A nosotros nos va bien, pues el programa sale los domingos y se repite los domingos, tenemos buenas cifras en el rating. Sin embargo, creo que lo podemos hacer mejor. Yo quiero quedarme en el canal y ojalá que todo se concrete de la mejor manera”, agregó.

Sobre su trabajo con Aniquem, la Fundación Rústica representada por Mauricio Diez Canseco y su novia Aixa Sosa llevaron ayuda a los niños en vísperas de Navidad.

Mauricio Diez Canseco participó de una actividad solidaria en favor de los niños de Aniquem. (Foto: Instagram)

“Desde hace 30 años que estoy apoyando a los niños de Aniquem, personalmente los visito en su casa y hacemos lo posible para poder ayudarlos. En esta ocasión todos pueden sumarse a la campaña de ayuda con solo yapear al número 945947436. Yo vengo apoyando esta campaña porque mi papá me llevó de niño al hospital y eso me marcó”, comentó el empresario.