Por Redacción EC

Conforme transcurre el tiempo, las bebidas calientes como el café continúan siendo las principales aliadas contra el frío, y aún durante el verano suelen integrarse a dieta para recuperar energías. En ese sentido, un cardiólogo hoy llama la atención de medios revelando que consumir dicho estimulante te protege de variadas afecciones, y figura asociado a un perfil de riesgo cardiovascular más favorable, pero siempre y cuando lo tomes con regularidad.

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