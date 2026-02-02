Conforme transcurre el tiempo, las bebidas calientes como el café continúan siendo las principales aliadas contra el frío, y aún durante el verano suelen integrarse a dieta para recuperar energías. En ese sentido, un cardiólogo hoy llama la atención de medios revelando que consumir dicho estimulante te protege de variadas afecciones, y figura asociado a un perfil de riesgo cardiovascular más favorable, pero siempre y cuando lo tomes con regularidad.

EL CONSUMO DIARIO DE CAFÉ ESTÁ ASOCIADO CON EFECTOS PROTECTORES, SEGÚN LO PRECISA CARDIÓLOGO ESPAÑOL

A través de incluso evidencia científica, hoy diversos mitos entorno al café y sus beneficios, han terminado siendo desmentidos, y en ese sentido la opinión brindada por parte de especialistas siempre resulta importante de escuchar o leer mediante redes sociales.

Es así como vía YouTube, el cardiólogo español José Abellán llama la atención refiriendo que el “consumo moderado y regular” de dicha bebida estimulante “se asocia con efectos protectores a largo plazo”, y “quienes lo toman con regularidad viven más y tienen menos enfermedad cardiovascular“.

“Los datos actuales sugieren que puede ser parte de un estilo de vida perfectamente saludable siempre y cuando se consuma con moderación ...”, puntualiza además entorno a los beneficios brindados por parte del café, un licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia que también lo asocia a un menor riesgo de desarrollar cáncer colorrectal, hepático y de próstata, tal y como figura determinado a través de diversos aportes científicos.

EL GRAN BENEFICIO QUE TE BRINDA EL CAFÉ SI LO TOMAS POR LAS MAÑANAS

Hoy el cuerpo humano requiere de nutrientes y alimentos muy puntuales para su correcto funcionamiento, apareciendo el café como el gran aliado para lograrlo, y generar así el aumento de la “abundancia relativa de filos bacterianos beneficiosos como Firmicutes y Actinobacteria”.

De esta forma lo precisa artículo de investigación compartido mediante el National Institutes of Health (NIH), dando a conocer según resultados basados en “investigaciones clínicas en pacientes y estudios preclínicos en roedores”, por ejemplo, que dicha popular bebida estimulante incrementa la diversidad de la microbiota intestinal.

“La literatura actual sugiere que el consumo moderado de café tiene efectos beneficiosos en la microbiota oral e intestinal y la función de motilidad”, puntualiza además la agencia de investigación médica más importante de Estados Unidos, haciendo hincapié en que si se consumen más de 5 tazas al día, el cuerpo humano podría verse afectado por la presencia de “trastornos de reflujo, enfermedades periodontales y progresión de la enfermedad de Crohn”.

EL CONSUMO DE CAFÉ Y SU IMPACTO EN LA RESISTENCIA FÍSICA DE HOMBRES MAYORES DE 40 AÑOS

A lo largo de los últimos años, diversos han sido los estudios que ponderan los atributos del café y su impacto en la calidad de vida de los seres humanos, siendo la resistencia física de hombres mayores de 40 años, aquella capacidad fortalecida gracias a su moderado consumo.

De esta forma lo explica Sonia Lucena para Men’s Health, y como psiconutricionista refiriendo que “la evidencia científica muestra que la cafeína y los compuestos bioactivos del café pueden aportar beneficios claros para la salud y el rendimiento”, y sus polifenoles ayudando incluso a combatir el estrés, envejecimiento celular y múltiples patologías.

Con respecto a esta información, también resulta importante destacar que dicha bebida cuyo efecto resulta estimulante, le proporciona a hombres mayores de 40 años una considerable mejora del estado de alerta y velocidad de respuesta, solo si llega a consumirse alrededor de dos a cuatro tazas no tan cargadas de manera diaria.