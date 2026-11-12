Delincuentes armados robaron el jueves joyas y otros artículos valorados en más de un millón de euros (1,1 millones de dólares) de una joyería De Beers en París y huyeron en motos, informaron fuentes policiales y autoridades.

Los sospechosos, que portaban armas largas, asaltaron el establecimiento por la mañana, ubicado en el distrito 2 de la capital francesa.

MIRA AQUÍ: Francia apunta a Irán como responsable de ciberataques a refrigeradores de supermercados

Durante el robo exhibieron sus armas, pero no realizaron disparos. No se registraron heridos, informó la policía de París.

🚨🇫🇷 PARIS : BRAQUAGE À LA KALACHNIKOV EN PLEIN CŒUR DE LA CAPITALE ! Quatre hommes lourdement armés ont braqué la bijouterie de luxe De Beers, rue de la Paix, près de la place Vendôme, ce jeudi matin. Les suspects ont pris la fuite à bord de deux motos avec un butin estimé à près d’UN MILLION D’EUROS. ( 🎥 Paris Match) — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) November 12, 2026

Una fuente policial estimó el valor de lo robado en más de un millón de euros, que confirmó una información publicada anteriormente por la emisora ​​francesa Europe 1.

Quatre malfaiteurs lourdement armés, notamment munis de fusils automatiques, se sont introduits ce matin dans la bijouterie de luxe De Beers, rue de la Paix, à Paris. Comme on peut le voir sur ces images, ils ont pris la fuite à bord de deux motos, avec un butin estimé à un million d'euros. — M6 Info (@m6info) November 12, 2026

Según la misma fuente, que habló bajo condición de anonimato, se cree que cuatro sospechosos con pasamontañas, uno de ellos armado con un fusil de asalto, huyeron en motos en dirección a la autopista.

La policía de París informó haber desplegado un operativo para localizarlos.

Un policía establece un cordón de seguridad frente a la joyería De Beers, donde varios individuos perpetraron un robo a mano armada antes de huir en motocicletas, en la rue de la Paix de París, el 12 de noviembre de 2026. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP). / DIMITAR DILKOFF

La fiscalía indicó que la unidad contra el crimen organizado abrió una investigación por “robo a mano armada cometida por una banda organizada”.

El gigante de la industria De Beers ha dominado durante décadas el comercio de diamantes procedentes del sur de África.