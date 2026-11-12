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Resumen

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La joyería De Beers, donde varios individuos perpetraron un robo a mano armada antes de huir en motocicletas, en la rue de la Paix de París, el 12 de noviembre de 2026. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP).
La joyería De Beers, donde varios individuos perpetraron un robo a mano armada antes de huir en motocicletas, en la rue de la Paix de París, el 12 de noviembre de 2026. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP).
/ DIMITAR DILKOFF
Por Agencia AFP

Delincuentes armados robaron el jueves joyas y otros artículos valorados en más de un millón de euros (1,1 millones de dólares) de una joyería De Beers en París y huyeron en motos, informaron fuentes policiales y autoridades.

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