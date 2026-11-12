Al menos ocho personas murieron y 19 resultaron heridas en el derrumbe de un edificio en Nueva York, informaron este jueves los bomberos de la ciudad, que proseguían las tareas de búsqueda un día después del colapso.

Unos 250 bomberos y rescatistas fueron desplegados en el barrio de Flatbush, Brooklyn, donde el miércoles colapsó un edificio residencial de tres pisos, al lado de una obra en construcción.

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Cuatro de los heridos estaban en estado crítico, según los bomberos. El balance anterior era de seis fallecidos.

Un testigo, identificado solo como Anthony, dijo a PIX11 News que escuchó gritos y un ruido como de “bomba” en el momento del derrumbe.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar del derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Kena Betancur / AFP). / KENA BETANCUR

Otra testigo, Melissa Orna, dijo al periódico The New York Times que “todo el edificio empezó a temblar y luego simplemente se vino abajo”.

Según Ahmed Tigani, encargado del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York, en el momento del colapso había obreros excavando en la construcción adyacente. Los promotores de esa obra tenían autorización para construir un edificio de tres plantas y buscaban obtener un permiso para nueve plantas.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, elogió el miércoles la labor de los servicios de emergencia en medio de los “escombros (...) que había que sortear y vacíos peligrosos bajo la superficie”.