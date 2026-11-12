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El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York y personal de emergencia buscan víctimas entre los escombros un día después del derrumbe de un edificio en Brooklyn, el 12 de noviembre de 2026. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP).
El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York y personal de emergencia buscan víctimas entre los escombros un día después del derrumbe de un edificio en Brooklyn, el 12 de noviembre de 2026. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP).
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia AFP

Al menos ocho personas murieron y 19 resultaron heridas en el derrumbe de un edificio en Nueva York, informaron este jueves los bomberos de la ciudad, que proseguían las tareas de búsqueda un día después del colapso.

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