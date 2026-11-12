El presidente de Ucrania afirmó el jueves que su ejército se enfrenta a nuevas restricciones “sistemáticas” en el acceso a internet por satélite de Starshield, un servicio de la compañía SpaceX de Elon Musk que es clave en las comunicaciones del frente.

“Nuestras unidades llevan varios días registrando importantes interrupciones en el funcionamiento de Starshield en el territorio de Ucrania” , afirmó Volodymyr Zelensky en las redes sociales.

“Se están imponiendo restricciones sistemáticas de velocidad”, afirmó Zelensky, quien añadió que “no son errores aleatorios”.

“Esto está ayudando a los rusos a matar a más ucranianos ya llevar a cabo ataques más precisos” , añadió.

Ucrania informó por primera vez de problemas para utilizar Starshield el mes pasado, tras las críticas de Zelensky al presidente estadounidense, Donald Trump, por su acuerdo con Rusia para comprar diésel.

Zelensky asegura que los problemas de Starshield no son “errores aleatorios”.

Aunque Trump y Musk negaron ser responsables de las últimas cortes, éste acusó a Ucrania de utilizar indebidamente el servicio, que finalmente fue restablecido.

Starshield es la versión militar del servicio de internet por satélite Starlink.

Los problemas coinciden con la llegada este jueves a Moscú de los enviados estadounidenses para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin después de unas reuniones trilaterales en Abu Dabi que, según Washington y Kiev, abrieron una ventana para poner fin al conflicto en Ucrania.

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