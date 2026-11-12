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Resumen

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Militares de Ucrania preparando drones de ataque tipo avión para su vuelo en la región de Zaporiyia, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Andriy Andriyenko / 65.ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania / AFP).
Militares de Ucrania preparando drones de ataque tipo avión para su vuelo en la región de Zaporiyia, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Andriy Andriyenko / 65.ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania / AFP).
/ ANDRIY ANDRIYENKO
Por Agencia AFP

El presidente de Ucrania afirmó el jueves que su ejército se enfrenta a nuevas restricciones “sistemáticas” en el acceso a internet por satélite de Starshield, un servicio de la compañía SpaceX de Elon Musk que es clave en las comunicaciones del frente.

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