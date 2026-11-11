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Resumen

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Vista de los restos del edificio derrumbado mientras los servicios de emergencia trabajan en el lugar en Brooklyn, Nueva York, EE. UU., 11 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL
Vista de los restos del edificio derrumbado mientras los servicios de emergencia trabajan en el lugar en Brooklyn, Nueva York, EE. UU., 11 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL
/ SARAH YENESEL
Por Agencia EFE

Al menos dos personas murieron y 17 resultaron heridas -incluidos siete menores- al derrumbarse un edificio de tres plantas este miércoles en Nueva York, mientras los equipos de rescate trabajan para localizar a posibles desaparecidos.

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