Cuando hablamos de cáncer, solemos pensar en hospitales, especialistas, medicamentos y tratamientos de alto costo. Por supuesto, todos son indispensables, pero intervienen cuando la enfermedad ya existe. ¿Qué hacemos en nuestro país para evitar que aparezca o detectarla cuando aún tenemos más posibilidades de tratarla? Esa debería ser una pregunta central de nuestra política sanitaria.

En febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que el 37% de los nuevos casos de cáncer registrados en el mundo en el 2022 estuvieron asociados a causas prevenibles. En el Perú, una investigación publicada en la revista científica médica “BMC Cancer” en el 2024 estimó que el 38,5% de los nuevos casos detectados en el 2018 en personas de 15 años o más eran atribuibles a factores de riesgo modificables, principalmente infecciones por el virus del papiloma humano (VPH) y el ‘Helicobacter pylori’, tabaquismo y obesidad.

Estas cifras exigen ampliar la mirada. Recomendar hábitos saludables es importante, pero no basta: prevenir el cáncer también requiere facilitar su adopción, reducir la exposición a riesgos y aplicar políticas que trasciendan al Ministerio de Salud (Minsa).

En una lista no exhaustiva de sectores, el Ministerio de Educación desempeña un papel fundamental en la formación de hábitos saludables y en la difusión de información confiable. El de Economía y Finanzas puede contribuir mediante impuestos e incentivos que desalienten el consumo de productos perjudiciales para la salud. Transportes y Ambiente deben actuar para reducir la exposición a la contaminación y promover entornos que faciliten la actividad física. Agricultura debe controlar la exposición a pesticidas y otros factores de riesgo para permitir una alimentación más saludable. A su vez, los municipios deben proveer espacios públicos seguros y saludables.

Por supuesto, el sector sanitario tiene responsabilidades irremplazables. La vacunación contra el VPH y la hepatitis B ayuda a prevenir infecciones asociadas con ciertos tipos de cáncer. También son necesarias medidas para reducir el consumo de tabaco y alcohol, junto con programas de tamizaje basados en evidencia y adaptados a la edad, al riesgo y al tipo de cáncer.

Los datos de nuestro país muestran cuánto queda por hacer. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, en el 2025 el 80% de los casos de cáncer registrados se detectó inicialmente por sus síntomas, y apenas el 7% mediante tamizaje. En otras palabras, seguimos detectando muchos casos cuando la enfermedad ya empieza a manifestarse.

La información disponible también tiene importantes limitaciones. En el 2024, el 53% de los casos registrados no incluía datos sobre el estadio clínico. Entre los casos con estadio conocido, el 58% correspondía a fases avanzadas (III y IV). Esta falta de información dificulta identificar las principales brechas, evaluar los resultados de las intervenciones y decidir cómo distribuir los recursos.

A ello se suman las demoras: en el 2024, la mediana entre la sospecha y la confirmación del cáncer fue de 102 días, según datos de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del Minsa presentados ante el Congreso. Más de tres meses en una etapa decisiva, durante los cuales los pacientes buscan citas, se trasladan, repiten pruebas y esperan resultados sin saber qué enfermedad enfrentan.

Pero aumentar los tamizajes no basta. El sistema está fragmentado entre aseguradores, financiadores y prestadores, que no siempre trabajan de manera articulada. Una persona puede acceder a una prueba, pero tener dificultades para confirmar el diagnóstico o iniciar el tratamiento. Las barreras administrativas y la falta de continuidad impiden que los recursos disponibles se traduzcan en atención efectiva.

La Ley Nacional del Cáncer, promulgada en el 2021 y reglamentada en el 2022, sentó las bases para la atención integral, la articulación de los servicios y su financiamiento. Sin embargo, las brechas descritas evidencian que aún queda mucho por hacer para que sus disposiciones se traduzcan en una atención continua. Necesitamos responsabilidades claras, información compartida e indicadores que permitan dar seguimiento a todo el recorrido del paciente, desde la prevención hasta el tratamiento.