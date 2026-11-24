En respuesta al artículo de Federico Salazar, transcribo la opinión profesional del abogado y expresidente del Tribunal Constitucional, Dr. Ernesto Blume:

“La decisión del Jurado Nacional de Elecciones es inconstitucional, ilegal y violatoria de los derechos políticos, tanto de los electores como de los candidatos. Es inconstitucional porque el impedimento para la reelección inmediata de alcaldes, previsto en el artículo 195 de la Constitución, como toda norma limitadora de derechos, debe ser interpretada restrictivamente. En ese sentido, el impedimento se refiere específicamente al alcalde que, estando en ejercicio del cargo de alcalde, postula a la elección inmediata siguiente al cargo de alcalde.

Tal impedimento no puede ser interpretado en forma extensiva porque lo prohíbe el artículo 139, inciso 9, de la Constitución, que establece que las normas restrictivas de derechos no pueden aplicarse en forma extensiva o por analogía.

Ellos, violando estos dos artículos, han extendido el impedimento al alcalde que postula en la siguiente elección para primer regidor.

Es ilegal porque viola el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que, en caso de vacancia o ausencia del alcalde, lo reemplaza el primer regidor hábil en la lista de regidores.

Restringir el derecho del primer regidor a reemplazar vía sucesión al alcalde en caso de ausencia o impedimento es violar dicho artículo, por aplicación inconstitucional del impedimento antes referido.

La decisión es, además, inconstitucional e ilegal porque irrumpe en procedimientos electorales en trámite, adelantando opinión y sentando directivas que violan el derecho de defensa, el derecho al debido procedimiento en sede electoral y el derecho a la pluralidad de instancias, ya que no es admisible que la autoridad que interviene en segunda y última instancia administrativa en tales procedimientos adelante opinión, a pesar de que va a conocer el caso, en segunda instancia, convirtiéndose en juez y parte.

Es también inconstitucional porque viola el artículo 176 de la Constitución, que establece que es deber del sistema electoral garantizar que las elecciones sean expresión auténtica de la voluntad popular, plasmada en las urnas, al haber cambiado la voluntad de los electores que votaron por Renovación Popular y para que Rafael López Aliaga asuma la alcaldía vía sucesión, frente a la renuncia del doctor Luis Rubio, candidato a alcalde, disponiendo que esa voluntad se dirija hacia la regidora que ocupa el segundo lugar.

Además, viola el artículo 31 de la Constitución, que establece que es nulo y punible todo acto que limite o restrinja el ejercicio de los derechos políticos. En este caso, se trata de un acto que ha limitado y restringido, y además desnaturalizado, el voto de los electores que optaron por Renovación Popular; y ha limitado, restringido y desnaturalizado el derecho de Rafael López Aliaga de asumir la alcaldía vía sucesión, como lo manda el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades”.

El señor Salazar tiene como misión difamarme periódicamente y asumir la defensa de “contratos” originados con base en corrupción de funcionarios públicos.

Seguiré activo dentro del mundo político peruano, pues tengo como meta rescatar a mis hermanos que sufren pobreza material del secuestro infame establecido por un sistema de opresión que los mantiene sin acceso a agua, alimento, educación, salud, recreación e infraestructura. En el Perú, sí tenemos ingresos suficientes para rescatar a nuestros hermanos oprimidos y no descansaré hasta lograr eliminar el secuestro que ahora padecen. ¡Viva el Perú!