Unos 70.000 proyectos de inversión pública se encontraban paralizados en el Perú desde inicios de este año, según un análisis del Banco Mundial presentado por Antonio Cusato, economista de la entidad para el Perú, en CADE Ejecutivos 2026.

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“El sistema de por sí ha creado una gran cantidad de proyectos que quizá nunca debieron de existir”, señaló.

El economista explicó que la ejecución del presupuesto anual da una lectura parcial del avance de las inversiones. El equipo del Banco Mundial comparó, de hecho, qué porcentaje del presupuesto de los proyectos se había ejecutado cuatro años después de su inicio. Con esa medida, la ejecución promedio pasó de alrededor del 80% en los proyectos iniciados entre el 2008 y 2011 a cerca del 65% en los años siguientes.

Cusato vinculó esa caída con la flexibilización de los requisitos de aprobación y el aumento del número de proyectos. Asimismo, explicó cuánto faltaba ejecutar en el conjunto de proyectos activos: “Si uno mira el saldo por ejecutar de esta cartera de proyectos activos, se va a encontrar que ese saldo suma S/654.000 millones. [...] Pero es 60% del PBI y representa más de 10 años de inversión pública”, anotó.

Entre las dificultades para dar continuidad a los proyectos, el economista mencionó el saneamiento de terrenos, la ejecución de contratos y la falta de financiamiento.

El especialista dio a conocer el hallazgo durante la segunda jornada de la conferencia empresarial en la sesión “Recursos descentralizados”, realizada en Urubamba, Cusco.

Unos 70.000 proyectos de inversión pública se encontraban paralizados en el Perú desde inicios de este año, según un análisis del Banco Mundial presentado por Antonio Cusato, economista de la entidad para el Perú, en CADE Ejecutivos 2026.

Proyectos de última hora

Cusato señaló que nueve de cada 10 proyectos ingresan al presupuesto mediante modificaciones posteriores a su aprobación. El estudio del BM comparó los proyectos aprobados y puestos en ejecución en el último trimestre del año con aquellos que se habían preparado con al menos un año y medio de anticipación.

Cuatro años después de iniciada la ejecución, de acuerdo con el BM, los primeros registraban una ejecución presupuestal hasta 25 puntos porcentuales menor.

El economista también examinó qué ocurrió tras el cambio en las reglas de distribución del Fondo de Compensación Municipal (Foncomún) en el 2010. Las municipalidades que recibieron más recursos aumentaron su inversión, pero el análisis no encontró diferencias en el avance de sus proyectos al cabo de cuatro años frente al de los municipios que recibieron menos.

Cusato planteó priorizar la culminación de los proyectos en cartera, reforzar los filtros para aprobar nuevas inversiones y mejorar el seguimiento de su ejecución. Advirtió que, incluso si se resolvieran los problemas de planificación y ejecución, seguiría habiendo proyectos detenidos por falta de recursos.

“De todas maneras, el sistema seguiría produciendo obras [que se mantienen] detenidas. ¿Por qué? Porque no alcanza la plata”, sostuvo.