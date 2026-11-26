Al ritmo de ejecución registrado en 2025, el Perú necesitaría aproximadamente 16 años y medio para ejecutar los S/994.738 millones pendientes de su cartera de inversión pública, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentadas por el exministro de Vivienda y de Agricultura, Milton von Hesse, durante el 10.º Congreso Internacional de Infraestructura y Desarrollo (CIID 2026), organizado por AFIN y Seminarium Perú.

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Durante su exposición, denominada “Reforma del ciclo de proyectos de inversión pública”, Von Hesse explicó que este saldo corresponde a 150,621 inversiones activas y equivale al 81,9% del PBI de 2025. Asimismo, precisó que, manteniendo el ritmo de ejecución de ese año, el Gobierno nacional requeriría 20.1 años para ejecutar su cartera pendiente, mientras que los gobiernos regionales y locales necesitarían 15.8 y 13.1 años, respectivamente.

El especialista advirtió que el problema no radica únicamente en la disponibilidad de recursos, sino también en las deficiencias de planificación y ejecución. De hecho, el 64,9% de las inversiones con saldo pendiente no cuenta con presupuesto institucional modificado (PIM) para 2026, mientras que 52,466 inversiones llevan más de 12 meses sin registrar ejecución presupuestal.

Más de 2,200 obras públicas permanecen paralizadas

Otro indicador preocupante es la paralización de obras. Según cifras de la Contraloría General de la República, a junio de 2026 existían 2,262 obras públicas paralizadas, con un costo actualizado de S/62.827 millones y un saldo pendiente de ejecución de S/ 27.548 millones.

A ello se suman las demoras y sobrecostos de los proyectos. La presentación revela que los retrasos promedio superan el 50% de los plazos previstos en la mayoría de las modalidades de ejecución, mientras que determinadas modalidades registran incrementos de costos superiores al 60%.

Plantean reforma del sistema de inversión pública

Frente a este escenario, Von Hesse propuso reformar el sistema Invierte.pe para recuperar la calidad de los estudios de preinversión y establecer evaluaciones independientes que permitan identificar oportunamente los riesgos de los proyectos antes de iniciar su ejecución.

Asimismo, recomendó articular los sistemas de planeamiento, programación de inversiones y presupuesto, que actualmente funcionan de manera desarticulada, así como implementar mecanismos de seguimiento durante todo el ciclo de los proyectos.

Finalmente, planteó fortalecer la rectoría del MEF sobre la inversión pública, reforzando la supervisión y el control de calidad para evitar que continúen acumulándose proyectos sin financiamiento, obras inconclusas y recursos comprometidos que no se traducen oportunamente en servicios para la población.