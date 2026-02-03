“Esta pelea no pasará del primer round, lo voy a destrozar”

El último fin de semana, Jesús Pinedo partió a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, para pelear por octava vez en PFL, la empresa de artes marciales mixtas (MMA) a la que llegó en el 2023. Este sábado 7 de febrero, el ‘Mudo’ enfrentará al ruso Salamat Isbulaev, invicto con un récord perfecto de 9–0.

El atleta nacional de 29 años afirma que acabará con Isbulaev en el primer asalto y confía en que este año competirá por el campeonato mundial de la organización.

Pinedo (25 victorias –7 derrotas –1 empate) es actualmente el tercer mejor peleador de peso pluma (65.7 kg) en PFL y ganador del torneo del 2023 en la misma división.

– En el 2023, a los 27 años, ganaste un premio de US$1 millón al coronarte campeón del torneo de PFL. ¿Cuánto ha cambiado tu vida a partir de entonces?

Mucho, pero no es que esté pisando huevos, sino todo lo contrario. Ahora puedo entrenar mejor, más tranquilo y sin estrés. También puedo ayudar a mi familia y estar más cómodo. El dinero es importante en ese espacio, pero no peleo por eso: yo peleo por la gloria y porque siempre me ha gustado hacerlo.

– ¿Invertiste en algún proyecto personal, familiar o adquiriste algo con lo que soñabas?

No he invertido en un bien, sino que dejé el dinero en Estados Unidos. He invertido allá y se me retribuye anualmente. Por ahora, voy a seguir peleando y ahorrando. Quizá este año me compre una cosa o algo así. Un negocio no creo, porque eso demanda bastante tiempo y mi tiempo lo dedico ahora a pelear, a nada más.

– ¿Cuál es tu objetivo para este 2026?

Sí o sí, este año quiero ser campeón. Estoy seguro de que voy a lograrlo lo más rápidamente posible. Voy a ganar este combate y en la próxima [pelea] iré por el cinturón. Luego, voy a defender el título durante todo lo que me queda de contrato.

– ¿Hasta cuándo es tu vínculo con PFL?

Acabo de firmar un nuevo contrato por dos años más, con un acuerdo de tres peleas cada año.

Pinedo (der.) integra el equipo PMAC, de Iván 'Pitbull' Iberico. El 'Mudo' debutó como profesional en el 2013. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec) / Julio Reaño

– Ahora pelearás nuevamente contra un oponente ruso, Salamat Isbulaev, invicto con 9–0. ¿Qué has estudiado de él?

Sé que es un rival completo, pero que se inclina más por el ‘striking’ [golpear de pie]. Será una buena pelea, siento que es una pelea cómoda para mí. Mi rival es bueno, pero soy mucho mejor que él. Nunca se ha enfrentado a un rival como yo, con mi experiencia y características. Soy un animal distinto a todos.

– En tus peleas previas has sido muy firme y seguro con tus predicciones. ¿Qué esperas de este combate?

Estoy entrenando para ganar de forma contundente y demostrar que yo debí ser el campeón [del torneo 2025]. Lamentablemente para mi rival, lo voy a destrozar. Sé que suena duro, pero este deporte es así. Te aseguro que esta pelea no pasará del primer round.

– Precisamente, la final del torneo del 2025 ha generado mucha controversia. El ruso Movlid Khaybulaev te derrotó, pero en diciembre fue sancionado por doping y lo han suspendido un año. ¿Cómo tomaste la noticia?

Yo había dado vuelta a la página. En este deporte se gana o se pierde, pero ahora nos damos cuenta de que ganó con trampa. Esa es la verdad: lo suyo no fue una victoria, porque hizo trampa. Más que enojado, estoy decepcionado porque él es un rival al que yo quería enfrentar.

– Después de que cumpla la sanción de Khaybulaev, ¿te gustaría enfrentarlo nuevamente?

Ya no me importa. Antes sí, porque era un invicto y me parecía el más duro de mi categoría. Pero después del doping, ya no es un peleador que llame mi atención. Si en algún momento tenemos que pelear, lo haré porque es mi trabajo.

– Cuando PFL informó sobre el caso de dopaje, tu equipo exigió que se cambie el resultado de tu pelea con Khaybulaev. ¿Han presentado un reclamo formal a la compañía?

Hemos llegado a buenos términos: la pelea quedará No Contest [sin resultado] y yo soy el rival número 1 al campeonato mundial. Me ofrecieron pelear directamente por el campeonato a fin de año y cancelar esta pelea en Dubái, pero no estoy dispuesto a hacerlo: quiero ser un peleador activo. De nada me sirve esperar un combate por el cinturón y estar inactivo.

En PFL, el peruano Pinedo suma cinco victorias, todas por nocaut o nocaut técnico. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec) / Julio Reaño

– En los últimos años, algunos peleadores peruanos salieron de UFC y lamentablemente no han vuelto a competir en el primer nivel mundial. Tú dejaste UFC en el 2019, pero cuatro años después tuviste una gran reaparición en PFL, donde ahora eres un atleta destacado. ¿Cuál crees que ha sido la clave?

La palabra es persistencia, bastante disciplina y constancia. Todo cambia conforme uno va creciendo. Este deporte va muy de la mano con lo personal: si tu vida no está ordenada, no te irá bien en el deporte. Aquí tienes que estar al 100% mentalmente para entrenar y pelear cuando debas hacerlo. Como mencionas, me ha tocado vivir muchas experiencias, pero hoy me siento al tope, soy un peleador completamente diferente y estoy listo para lo que venga.

– ¿Volver a UFC es una revancha pendiente?

No lo veo como una revancha, no me ilusiona tampoco volver a UFC. Por ahora, tengo un contrato con PFL y mi meta es ser campeón. Luego de eso veremos cómo se van dando las cosas. No es algo que esté buscando, pero si se da, para mí está perfecto; si no, seguiré mi carrera.

– En esta época de redes sociales, los comentarios contra un peleador que pierde pueden ser muy ofensivos. Pero las redes también son útiles para que un atleta tenga relevancia y consiga oportunidades. ¿Estás siempre pendiente de tus redes?

No soy tanto de leer comentarios, he aprendido a no darles tanta relevancia. No necesito que me idolatren para estar bien, porque sé con una derrota te van a tirar barro. Siempre es bueno mantener los pies en la tierra. Me gusta el apoyo de la gente, pero a la hora de pelear, lo único que importa es tu trabajo y el de tu equipo.

– ¿Con qué canción saldrás a pelear este sábado?

Con el mismo tema de siempre: “Contigo Perú”.