El papa León XIV advirtió este miércoles del riesgo de acostumbrarnos “a delegar en los algoritmos decisiones que corresponden solo a la conciencia humana”, durante su catequesis en la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.

El pontífice afirmó que es urgente afrontar que “el desarrollo tecnológico, la difusión de los medios de comunicación y de las redes sociales, el siempre creciente recurso a la inteligencia artificial, abren nuevas posibilidades, derribando barreras y distancias”.

Pero, por otro lado, “las relaciones tienden a convertirse en cada vez menos personales, más virtuales, y se corre el riesgo de acostumbrar a delegar en los algoritmos decisiones que corresponden solo a la conciencia humana”, aseveró.

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“Hacer que las relaciones sociales tengan sustancia real y profundidad personal es, en este sentido, la contribución que la comunidad cristiana se propone ofrecer”, dijo el pontífice estadounidense que ha dedicado su primera encíclica ‘Magnifica humanitas’ a la IA.

El papa realizó este miércoles una reflexión sobre el documento ‘Gaudium et spes’, fruto del Concilio Vaticano II y que trata de la relación de la Iglesia con el mundo actual y recordó que en este texto se subrayó que “el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la cual, por su misma naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida social”.

Y al respecto, explicó que en ‘Gaudium et spes’ se afirma “que la diversidad de las personas y de los pueblos en el mundo no debe ser considerada como un peligro o una amenaza, sino como potencialidad de enriquecimiento y de crecimiento”.

Recordó que en el documento se resalta que “toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divina”.

Fotografía de archivo del papa León XIV. EFE/Massimo Percossi

Y añadió que esta visión de la humanidad como “comunidad de personas” es “un legado valioso que nos ha dejado el Concilio Vaticano II”.

“Nos ayuda a todos nosotros a realizar un discernimiento personal y comunitario, para valorar con responsabilidad los proyectos sociales y políticos de hoy, en base a los criterios de la dignidad de la persona humana, de la justicia social y de la libre participación en la construcción del bien común”, añadió.

Y destacó que “el futuro de la humanidad depende del compromiso de cada uno para colaborar con Dios y con los hermanos a construir un mundo más humano”.