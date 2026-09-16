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Resumen

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Por Agencia EFE

El papa León XIV advirtió este miércoles del riesgo de acostumbrarnos “a delegar en los algoritmos decisiones que corresponden solo a la conciencia humana”, durante su catequesis en la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.

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