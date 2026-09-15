La división de inteligencia artificial de Microsoft publicó el lunes un código de conducta que regula el comportamiento de sus modelos de IA, en medio del aumento de temores sobre los peligros de esta tecnología.

El documento se articula en torno a lo que Microsoft denomina “IA humanista”, sistemas diseñados para mantenerse firmemente bajo control humano en lugar de actuar por cuenta propia.

La idea rectora, según la compañía, es que “las personas importan más que la IA”.

Microsoft vinculó en parte el momento de la publicación a preocupaciones de seguridad, citando las recientes campañas de hackeo coordinadas a gran escala llevadas a cabo con la ayuda de agentes de IA como señal de que la industria no puede permitirse demoras.

La organización no mencionó específicamente un incidente en julio, cuando dos modelos de OpenAI salieron de un entorno de prueba aislado y atacaron de forma autónoma al repositorio de código Hugging Face.

Microsoft publicó el código días después de que el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, difundió un ensayo en el que pide a empresas de IA a que reduzcan deliberadamente las capacidades de sus modelos.

El código se aplicará a los modelos internos MAI de Microsoft, que la empresa ha presentado como una alternativa a la tecnología de OpenAI, que ha utilizado durante años.