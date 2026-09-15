icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Microsoft se suma a las propuestas para tener un control de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Microsoft se suma a las propuestas para tener un control de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. (Foto: AFP)
/ EVA HAMBACH
Por Agencia AFP

La división de inteligencia artificial de Microsoft publicó el lunes un código de conducta que regula el comportamiento de sus modelos de IA, en medio del aumento de temores sobre los peligros de esta tecnología.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.