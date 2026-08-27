Por Redacción EC

La Atrofia Muscular Espinal (AME) es una enfermedad genética que afecta a las neuronas motoras responsables de controlar el movimiento, provocando debilidad y pérdida progresiva de la fuerza muscular. Sin un diagnóstico y tratamiento oportuno, puede tener consecuencias graves al punto de ser considerada la principal causa genética de mortalidad infantil a nivel mundial. Se estima que afecta aproximadamente a 1 de cada 10.000 nacimientos y, aunque puede manifestarse a distintas edades, suele presentarse durante los primeros meses de vida.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.