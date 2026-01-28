Pachacámac: perros atacan brutalmente a adulto mayor mientras hacía ejercicio

Un adulto mayor identificado como Renzo Castro fue brutalmente atacado por dos perros de raza pastor alemán, la mañana del lunes 26 de enero, cuando regresaba de realizar sus ejercicios como todos los días por la avenida Casa Hacienda en el distrito de Pachacámac.

Imágenes de las cámaras de seguridad grabaron cuando el anciano pasaba por la parte delantera de la vivienda donde vivirían los animales, en cuestión de segundos, los canes lo mordieron, principalmente en el rostro, cabeza, brazos y piernas.

América Noticias indicó que los perros estaban sueltos y sin bozal cuando se abalanzaron contra la víctima al que le dejaron lesiones de extrema gravedad.

Casi de ‘milagro’ un mototaxista de la zona que realizaba un servicio lo ayudó a escapar.

El hermano del afectado, Ronny Castro, indicó al matinal que si los dueños de los animales conocían de su agresividad, no debieron libres. “Hay que tener mucho cuidado”.

El acta de intervención policial reveló que otro vecino sufrió un ataque similar, minutos antes. Luego de recibir los primeros auxilios, fue trasladado de emergencia al hospital de Villa El Salvador, donde se le atendió y constató que tiene comprometidos los tendones.

Denucian penalmente al dueño de los perros

El familiar dijo que denunció al dueño de las mascotas de nombre Rolando Rosales por tentativa de homicidio. Incluso, se acercó para conversar con él, pero no respondió.

¿A quién llamar en una emergencia?

Si eres víctima o testigo de una emergencia, puedes comunicarte con estos números. Atienden de lunes a domingo, las 24 horas.

911 : Policía Nacional (emergencias policiales)

: Policía Nacional (emergencias policiales) 116 : Bomberos (incendios, rescates, accidentes)

: Bomberos (incendios, rescates, accidentes) 106 : SAMU (emergencias médicas)

: SAMU (emergencias médicas) 105 : Policía Nacional (línea directa)

: Policía Nacional (línea directa) 113: Infosalud (orientación en salud)

Si la situación es grave o inmediata, lo más recomendable es llamar primero a la Policía (911 o 105) o a Bomberos (116), según el caso.