El extraditable será trasladado en un avión Antonov de la aviación policial. Foto: Andina
El extraditable será trasladado en un avión Antonov de la aviación policial. Foto: Andina
Redacción EC
Redacción EC

Todo queda listo para la extradición de Erick Moreno Hérnandez, alias ‘’, desde Paraguay al Perú, mañana miércoles 28 de enero. El criminal es uno de los más peligrosos y buscados del país, cuya captura significa un golpe importante contra las organizaciones criminales.

Medios informan que Policía del país guaraní entregará al criminal a las autoridades peruanas, entre las 6 y 7 de la mañana.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

El traslado se realizará desde una base militar ubicada cerca del aeropuerto internacional Silvio Petirrossi, en la ciudad paraguaya de Luque. Luego, abordará un avión Antonov de la aviación policial.

Escalas técnicas antes de llegar a Perú

Canal N indicó que antes de pisar suelo patrio, la aeronave que traslada al delincuente realizará dos escalas técnicas para llegar al mediodía al Perú

Es preciso indicar que el operativo se desarrolla de manera conjunta entre la Policía del Perú y de Paraguay, con el respaldo de Interpol Perú, Interpol Paraguay y representantes del Ministerio Público peruano.

¿Cómo fue la captura de ‘El Monstruo’?

La captura de alias ‘El Monstruo’ se produjo el 24 de setiembre del 2025 en la localidad de San Roque, distrito de San Lorenzo, en Paraguay, tras un operativo conjunto entre la División Contra el Crimen Organizado de la Dirincri y la Dirección de Crimen Organizado de ese país.

El “error del Ministerio Público” que podría retrasar la extradición del ‘Monstruo’ al Perú


Al día siguiente, se realizaron las audiencias de identificación e instrucción de extradición, en las que se le informó sobre los que pesan en su contra.

Cabe recordar que, en junio de 2025, el Ministerio del Interior  por información que permitiera ubicar a Moreno Hernández.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC