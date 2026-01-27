Todo queda listo para la extradición de Erick Moreno Hérnandez, alias ‘El Monstruo’, desde Paraguay al Perú, mañana miércoles 28 de enero. El criminal es uno de los más peligrosos y buscados del país, cuya captura significa un golpe importante contra las organizaciones criminales.

Medios informan que Policía del país guaraní entregará al criminal a las autoridades peruanas, entre las 6 y 7 de la mañana.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El traslado se realizará desde una base militar ubicada cerca del aeropuerto internacional Silvio Petirrossi, en la ciudad paraguaya de Luque. Luego, abordará un avión Antonov de la aviación policial.

Escalas técnicas antes de llegar a Perú

Canal N indicó que antes de pisar suelo patrio, la aeronave que traslada al delincuente realizará dos escalas técnicas para llegar al mediodía al Perú

Es preciso indicar que el operativo se desarrolla de manera conjunta entre la Policía del Perú y de Paraguay, con el respaldo de Interpol Perú, Interpol Paraguay y representantes del Ministerio Público peruano.

¿Cómo fue la captura de ‘El Monstruo’?

La captura de alias ‘El Monstruo’ se produjo el 24 de setiembre del 2025 en la localidad de San Roque, distrito de San Lorenzo, en Paraguay, tras un operativo conjunto entre la División Contra el Crimen Organizado de la Dirincri y la Dirección de Crimen Organizado de ese país.

Al día siguiente, se realizaron las audiencias de identificación e instrucción de extradición, en las que se le informó sobre los tres pedidos de extradición que pesan en su contra.

Cabe recordar que, en junio de 2025, el Ministerio del Interior llegó a ofrecer una recompensa de hasta un millón de soles por información que permitiera ubicar a Moreno Hernández.