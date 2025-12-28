Ante el reciente incremento de la actividad sísmica en el país y la constante exposición a diversos desastres naturales, es necesario que la ciudadanía refuerce su cultura de prevención mediante la preparación de mochilas de emergencia, esenciales para afrontar situaciones críticas en las primeras horas y días posteriores a un evento de gran magnitud, según recordó EsSalud.

MIRA AQUÍ: Cordillera Blanca cierra sus nevados y el turismo siente el impacto: la verdad sobre el deshielo en el Parque Nacional Huascarán

Por ello, recomendó que cada familia cuente con dos kits de emergencia, diseñados para garantizar la autonomía alimentaria, médica y de abrigo durante aproximadamente cuatro días, periodo en el que usualmente se inicia la llegada de ayuda humanitaria organizada.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La licenciada Cecilia Carranza, especialista del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, explica que una mochila de emergencia debe contener lo necesario para cubrir las necesidades básicas.

“En caso de un sismo de gran magnitud, la ayuda externa puede demorar horas e incluso días. Por ello, es fundamental que cada familia cuente con mochilas bien equipadas que permitan cubrir alimentación, salud y primeros auxilios durante los primeros cuatro días”, señaló.

Alimentación básica

La especialista recomienda organizar la preparación en dos frentes. El primero está orientado a la alimentación, priorizando alimentos no perecibles y de fácil consumo, como conservas, galletas y productos enlatados, además de dos litros de agua por persona y por día. Asimismo, destacó la importancia de incluir barras de chocolate u otros alimentos de alto contenido energético, ideales para mantener los niveles de glucosa y energía en contextos de estrés físico y emocional.

Medicamentos y bioseguridad

Un aspecto clave es la individualización del botiquín médico. Las personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión arterial o asma, deben incluir una reserva suficiente de sus medicamentos. Además, el kit debe contar con artículos de bioseguridad como mascarillas, alcohol, jabón líquido y otros implementos de higiene personal, a fin de prevenir infecciones y brotes epidémicos.

Primeros auxilios

La licenciada Carranza también brindó recomendaciones básicas para la atención de lesiones, especialmente hemorragias, frecuentes durante sismos. En estos casos, se aconseja aplicar gasas estériles sobre la herida y asegurar con vendas elásticas o paños de tela, ejerciendo presión constante hasta recibir atención médica especializada.

Abrigo e iluminación

EsSalud recordó la importancia de incluir ropa de abrigo, mantas impermeables y una muda completa (incluyendo ropa interior y calcetines), indispensables para enfrentar las noches posteriores a un desastre. Y para la iluminación, una linterna frontal (manos libres) o de mano con baterías extra, y una radio linterna solar, o radio a pilas.