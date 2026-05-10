Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hipertensión arterial
Hipertensión arterial
/ TATIANA GAMARRA
Por

Médicos de EsSalud alertaron sobre los graves efectos que la hipertensión arterial puede ocasionar en distintos órganos de una persona cuando esta enfermedad no es diagnosticada ni controlada a tiempo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.