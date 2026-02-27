En el marco del Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 27 de febrero, y en el marco de su campaña “Un SÍ queda vida: Familias que donan, vidas que renacen”, el Seguro Social de Salud (EsSalud) destaca la historia de Cecilia Inés Silva Jiménez, quien prácticamente volvió a nacer hace poco más de siete meses gracias al trasplante de corazón que exitosamente recibió el 8 de julio del 2025 en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR).

Luego de varios años marcados por las limitaciones propias de una enfermedad cardiaca avanzada, hoy Cecilia camina, trabaja y, sobre todo, se tira al piso a jugar con su amado nieto Mateo, de apenas un año, sin dificultad alguna.

Actualmente, ella labora como secretaria en una imprenta, desenvolviéndose con absoluta normalidad porque ya no presenta el cansancio, la fatiga, la sensación de ahogo ni el dolor en el pecho que solía tener antes del trasplante. Además, ha vuelto a tejer tapetes, una de sus pasiones, y cocinar los ricos ají de gallina y carapulcra, los platillos favoritos de sus dos hijos.

Recuerda que las ganas de ver crecer a su nieto, las palabras que le dijo su padre al ingresar al INCOR (“así como te vas caminando, regresas caminando”) y su fe inquebrantable fueron sus principales motores para mantener el ánimo arriba antes, durante y después del trasplante.

Detrás de su recuperación existe un acto profundamente humano: la decisión solidaria de una familia que, en medio del dolor, dijo “sí” a la donación. Gracias a ese gesto, el corazón de su ser querido continúa latiendo en Cecilia, regalando futuro y esperanza.

“Gracias a Dios, a los médicos del INCOR de EsSalud y al donante y su familia, porque sin todos ellos no podría hoy disfrutar de mis hijos, mi nieto y mis padres que aún están vivos”, dice emocionada Cecilia.

Ella es una de las más de 9000 personas con enfermedades en etapa terminal que han sido trasplantadas por EsSalud desde 1969, año en que la seguridad social realizó el primer trasplante renal exitoso con donante fallecido en el Perú.

Institución referente y líder

En el Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos, EsSalud promueve esta acción que salva vidas, reconociendo la labor de los equipos médicos y honrando la decisión generosa de las familias donantes. EsSalud se ha consolidado como la institución líder en el país en esta compleja y especializada intervención médica.

“Cada corazón que vuelve a latir es el resultado de una cadena de vida que comienza con una decisión generosa. Cecilia es una de las más de miles de historias que demuestran que el trasplante es esperanza concreta, es ciencia al servicio de la vida y es humanidad en acción”, refiere la gerente de Procura y Trasplante de EsSalud, doctora Mary Díaz Gálvez.

En lo que va de este año, la institución ha llevado a cabo seis operativos de donación y trasplante, alcanzando 44 trasplantes de órganos que han permitido salvar vidas y devolver calidad de vida a pacientes en lista de espera.

“En este Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos, EsSalud reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la cultura de donación en el país y reconoce a las familias donantes y a los equipos médicos que hacen posible que más peruanos tengan una segunda oportunidad de vida”, sostiene el presidente ejecutivo de la seguridad social, doctor Segundo Acho Mego.