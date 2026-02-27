Resumen

Cecilia Inés Silva Jiménez prácticamente volvió a nacer hace poco más de siete meses gracias al trasplante de corazón que exitosamente recibió el 8 de julio del 2025 en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR).
En el marco del Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 27 de febrero, y en el marco de su campaña “Un SÍ queda vida: Familias que donan, vidas que renacen”, el Seguro Social de Salud (EsSalud) destaca la historia de Cecilia Inés Silva Jiménez, quien prácticamente volvió a nacer hace poco más de siete meses gracias al trasplante de corazón que exitosamente recibió el 8 de julio del 2025 en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR).

