Un estudio publicado en la revista Nature (Scientific Reports, 2025) demostró que un tutor basado en IA, diseñado con principios pedagógicos sólidos como el andamiaje y la retroalimentación oportuna, logró resultados de aprendizaje significativamente superiores a las metodologías tradicionales de aula activa, reflejados, por ejemplo, en una mayor comprensión conceptual, una mejor transferencia del conocimiento a nuevos contextos y un aumento en la autonomía del estudiante durante el proceso de aprendizaje.
“Este estudio confirma lo que ya estamos validando en diversas instituciones a nivel local y regional: los tutores IA, diseñados y construidos sobre sólidas bases pedagógicas, generan un impacto real en el proceso de enseñanza y aprendizaje, especialmente en los periodos de aprendizaje autónomo (fuera del aula y sin acceso directo al docente)”, comentó Diego Castrillón, director de Desarrollo de Negocios y Alianzas de uDocz.
A diferencia de las herramientas genéricas que entregan respuestas directas sin calibrar el proceso de aprendizaje, los tutores IA deben ser adaptativos e integrados bajo los parámetros pedagógicos e instruccionales de cada institución. De esta manera, las instituciones pueden lograr desarrollar una capacidad estratégica clave: la observabilidad, es decir, la posibilidad de medir impacto real y no sólo niveles de uso tecnológico.
En un contexto donde la deserción y las brechas de aprendizaje siguen siendo uno de los mayores desafíos de la educación superior en América Latina, la tutoría con IA con sólidas bases pedagógicas y correctamente integrada a los modelos educativos de las instituciones deja de ser una promesa tecnológica para consolidarse como una herramienta estructural de transformación.