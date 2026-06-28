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Resumen

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Demostraciones de fanatismo en el Mundial 2026.
Demostraciones de fanatismo en el Mundial 2026.
Por Irene Vallejo

Desde siempre, tus amigos han bromeado sobre tu terquedad. Cuando una idea te obsesiona, te aferras al asunto, te exaltas y no sueltas el mordisco. Poco ágil en las conversaciones saltarinas y ligeras, insistes en ahondar machaconamente y ser escuchada hasta la última minúscula matización. Necesitas vencer y convencer. Llegué, vi, insistí. Cuentan que Churchill –autor del mayor glosario de citas probablemente ficticias– afirmó: «Un fanático es alguien que no puede cambiar de mentalidad y no quiere cambiar de tema». Te asalta una hipótesis incómoda: quien sufre este arrebato intransigente no se da cuenta. Quizá ni siquiera tú misma.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.