Comienzan los octavos de final en el Mundial 2026 y pocos partidos presentan la antelación del encuentro que enfrentará a México e Inglaterra en el Estadio Azteca este domingo 5 de julio a las 7 p.m. (hora peruana), 5 p.m. (hora Pacífico) y a las 8 p.m. (hora del este).

No hay nada más impredecible que el deporte y ambas escuadras se han desempeñado espléndidamente durante el torneo, pero el uso de la inteligencia artificial puede ayudar a predecir – o al menos señalar – cómo se desarrollarán los encuentros.

Y consultando con IA como Claude y ChatGPT el resultado es unánime una ajustada victoria del equipo británico en un 2-1, tomando en cuenta factores como el desempeño previo, la altura en que se jugará y la ventaja de jugar en casa. También consultamos a Gemini, quien dió una opinión diferente al predecir una victoria de México por 1-0 o un empate 1-1.

Estas son las razones de la victoria según Claude:

No hay forma de saberlo con certeza —esto es pura especulación, no un dato real—, pero si sigo la lógica de los factores que mencioné, así lo razonaría:

Marcador estimado: Inglaterra 2-1 México

Por qué no una goleada:

La altitud de la Ciudad de México reduce el rendimiento aeróbico de equipos no aclimatados, lo que suele traducirse en menos intensidad en los últimos 20-30 minutos, no en un colapso total.

México no llega como un equipo débil: ganó su fase de grupos como líder y tiene gol probado (Quiñones, Jiménez).

El apoyo masivo de la afición local y la presión histórica (40 años sin que Inglaterra jugara en México) suelen equilibrar partidos de eliminación directa, aunque no cambian la calidad individual de fondo.

Por qué inclino la balanza a favor de Inglaterra:

Superioridad individual clara: Kane con 3 goles y Bellingham con 2+1 en la fase de grupos son un nivel de amenaza ofensiva que México no ha enfrentado todavía en el torneo.

Mayor profundidad de plantilla (reflejada en el valor de mercado), lo que le da a Tuchel más opciones para hacer cambios efectivos si el partido se complica por el calor o la altura.

Solidez defensiva mostrada en fase de grupos (solo recibieron goles ante Croacia).

Dicho esto, este tipo de partidos —octavos de Mundial, en casa del rival, con presión histórica— son notoriamente impredecibles. Un marcador ajustado como 1-0 o incluso un empate que se defina en penales es tan plausible como el 2-1 que te doy. Si quieres, puedo buscar las cuotas de casas de apuestas actualizadas, que te darían una lectura más objetiva del consenso de mercado que mi propio razonamiento.

Aquí el razonamiento de ChatGPT:

No hay forma de saberlo con certeza —esto es pura especulación, no un dato real—, pero si sigo la lógica de los factores que mencioné, así lo razonaría:

Marcador estimado: Inglaterra 2-1 México

Por qué no una goleada:

La altitud de la Ciudad de México reduce el rendimiento aeróbico de equipos no aclimatados, lo que suele traducirse en menos intensidad en los últimos 20-30 minutos, no en un colapso total.

México no llega como un equipo débil: ganó su fase de grupos como líder y tiene gol probado (Quiñones, Jiménez).

El apoyo masivo de la afición local y la presión histórica (40 años sin que Inglaterra jugara en México) suelen equilibrar partidos de eliminación directa, aunque no cambian la calidad individual de fondo.

Por qué inclino la balanza a favor de Inglaterra:

Superioridad individual clara: Kane con 3 goles y Bellingham con 2+1 en la fase de grupos son un nivel de amenaza ofensiva que México no ha enfrentado todavía en el torneo.

Mayor profundidad de plantilla (reflejada en el valor de mercado), lo que le da a Tuchel más opciones para hacer cambios efectivos si el partido se complica por el calor o la altura.

Solidez defensiva mostrada en fase de grupos (solo recibieron goles ante Croacia).

Dicho esto, este tipo de partidos —octavos de Mundial, en casa del rival, con presión histórica— son notoriamente impredecibles. Un marcador ajustado como 1-0 o incluso un empate que se defina en penales es tan plausible como el 2-1 que te doy. Si quieres, puedo buscar las cuotas de casas de apuestas actualizadas, que te darían una lectura más objetiva del consenso de mercado que mi propio razonamiento.

Y finalmente el pronóstico de Gemini, la única inteligencia que pronosticó una victoria mexicana por 1-0.

Hacer un pronóstico exacto con marcador es arriesgado, pero un escenario muy sólido fundamentado en los datos actuales apunta a una victoria de México por 1-0 o un empate (1-1) que se defina en la prórroga o penales a favor del conjunto local.

Razones que respaldan esta conclusión

Defensa imbatible de México : La Selección Mexicana llega a los Octavos de Final con un paso perfecto extraordinario: cuatro partidos jugados, cuatro victorias y cero goles en contra. Derrotó en fase de grupos a Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (3-0), y posteriormente eliminó a Ecuador (2-0) en los dieciseisavos de final. Romper ese cerrojo defensivo será una tarea titánica para el ataque inglés.

: La Selección Mexicana llega a los Octavos de Final con un paso perfecto extraordinario: cuatro partidos jugados, cuatro victorias y cero goles en contra. Derrotó en fase de grupos a Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (3-0), y posteriormente eliminó a Ecuador (2-0) en los dieciseisavos de final. Romper ese cerrojo defensivo será una tarea titánica para el ataque inglés. La localía y la despedida del país : Este compromiso representa el decimotercer y último partido de la Copa del Mundo 2026 que se disputará en territorio mexicano. El impulso de jugar con un Estadio Azteca volcado por completo a favor del “Tri” generará una atmósfera de enorme presión para los europeos.

: Este compromiso representa el decimotercer y último partido de la Copa del Mundo 2026 que se disputará en territorio mexicano. El impulso de jugar con un Estadio Azteca volcado por completo a favor del “Tri” generará una atmósfera de enorme presión para los europeos. El factor de la altura de la CDMX : Físicamente, los jugadores de Inglaterra resentirán los más de 2,200 metros de altura sobre el nivel del mar de la Ciudad de México, especialmente ante el ritmo intenso y de contragolpe que ha mostrado el cuadro dirigido por Javier Aguirre, con hombres encendidos como Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

: Físicamente, los jugadores de Inglaterra resentirán los más de 2,200 metros de altura sobre el nivel del mar de la Ciudad de México, especialmente ante el ritmo intenso y de contragolpe que ha mostrado el cuadro dirigido por Javier Aguirre, con hombres encendidos como Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Rendimiento reciente de Inglaterra: Aunque Inglaterra cuenta con una plantilla plagada de estrellas de nivel mundial, en los dieciseisavos de final sufrió para vencer a la República Democrática del Congo (2-1 en tiempo regular). El desgaste físico acumulado y el hecho de volver a jugar en suelo mexicano tras 40 años (desde aquel histórico duelo de 1986 ante Argentina) equilibran las fuerzas ante un México motivado e histórico.

Cabe señalar que si bien las inteligencias artificiales son herramientas útiles para sopesar probabilidades, distan todavía de tener habilidades de pitonisas. Un ejemplo claro de sus errores puede encontrarse en esta nota de predicciones para el Mundial 2026.