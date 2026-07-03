México e Inglaterra se enfrentarán este 5 de julio.
México e Inglaterra se enfrentarán este 5 de julio.
/ Agencia AFP
Por Redacción EC

Comienzan los octavos de final en el Mundial 2026 y pocos partidos presentan la antelación del encuentro que enfrentará a México e Inglaterra en el Estadio Azteca este domingo 5 de julio a las 7 p.m. (hora peruana), 5 p.m. (hora Pacífico) y a las 8 p.m. (hora del este).

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