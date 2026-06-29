El partido entre Brasil y Japón este 29 de junio a las 12 p.m. es uno de los más esperados en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, enfrentando a una de las selecciones más poderosas de latinoamérica con un poderoso rival asiático.

En el deporte es difícil predicir cuál será el futuro, pero la inteligencia artificial permite correlacionar y comparar datos para dar una opinión informada del asunto. Curiosamente tanto ChatGPT y Claude predicen en este momento que el partido terminará en un 2-1 a favor de la escuadra brasileña.

Estas son las razones de acuerdo a ChatGPT:

Mayor calidad individual. Brasil suele contar con una plantilla más profunda y desequilibrante en ataque, con jugadores capaces de resolver partidos cerrados.

Brasil suele contar con una plantilla más profunda y desequilibrante en ataque, con jugadores capaces de resolver partidos cerrados. Buen momento en el torneo. Llegó a esta fase tras liderar su grupo y mostrando solidez defensiva y capacidad goleadora.

Llegó a esta fase tras liderar su grupo y mostrando solidez defensiva y capacidad goleadora. Japón es un rival muy incómodo. Ha demostrado en los últimos años que puede competir de igual a igual con selecciones grandes gracias a su organización táctica, presión intensa y transiciones rápidas.

Ha demostrado en los últimos años que puede competir de igual a igual con selecciones grandes gracias a su organización táctica, presión intensa y transiciones rápidas. Partido de eliminación directa. Este tipo de encuentros suele ser más equilibrado de lo que sugieren los nombres. Si Japón marca primero o logra mantener el orden defensivo, puede llevar el duelo a la prórroga.

Estas son las razones de acuerdo a Claude, que también predice que el partido podría quedar en 1-0 a favor de Brasil.

Brasil parte como favorito claro porque:

Es una de las selecciones más laureadas de la historia del Mundial

Tiene jugadores de élite mundial: Vinicius Junior, Rodrygo, Endrick

Mayor profundidad de plantel y experiencia en torneos de alta presión

Sin embargo, señalan que Japón no es un rival menor:

Ha dado grandes sorpresas en Qatar 2022 (venció a Alemania y España)

Juega muy bien en bloque bajo y contraataque

Tiene una generación sólida con jugadores en las mejores ligas europeas

Cabe notar que ambas inteligencias artificiales no aseguran la fidelidad de ambos resultados, siendo el fútbol (y otros deportes) eventos llenos de sorpresas y vueltas inesperadas.