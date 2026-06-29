Aficionados de Brasil y Japón se preparan para el encuentro de sus selecciones en el Mundial 2026.
Aficionados de Brasil y Japón se preparan para el encuentro de sus selecciones en el Mundial 2026.
/ Agencia AFP
Por Redacción EC

El partido entre Brasil y Japón este 29 de junio a las 12 p.m. es uno de los más esperados en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, enfrentando a una de las selecciones más poderosas de latinoamérica con un poderoso rival asiático.

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