Con la digitalización de nuestras vidas, compartir ciertos documentos se ha vuelto algo común. Sin embargo, los documentos de identidad merecen un trato más especial, hoy en día que es cada vez más probable que se pida proporcionar los documentos para demostrar la identidad, ya sea en bancos o en algunas institución.

La duda se hace más clara luego de reportarse la exposición de pasaportes y selfies. Además, es un reto para los métodos de ciberseguridad.

“Una vez que se entregan los datos a un tercero, en teoría podrían verse comprometidos por un actor de amenazas o quedar expuestos al público de forma accidental debido a una negligencia”, indica Mario Micucci, Investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Se refirió a un incidente ocurrido en Reino Unido, con UK Visa Portal y la exposición de números de pasaporte, nombres completos, fechas de nacimiento, información de contacto, escaneos de pasaportes y selfies. Fue en mayo de este año.

En ese sentido, el especialista en ciberseguridad planteó algunas medidas:

Primero, verificar que el documento solicitado sea realmente necesario. Puede haber otras formas de autenticar una identidad y también podría existir la posibilidad de compartir solo parte de la información contenida en el documento.

También se debe comprobar que el sitio o portal al que se va a subir la información sea seguro y que el dominio sea correcto, por si se ha sido redirigido a un sitio de phishing que imita al legítimo. Siempre que sea posible, utilizar el sitio oficial en lugar de un intermediario.

Nunca enviar información sensible por correo electrónico o aplicaciones de mensajería. Para mayor tranquilidad, considerar leer detenidamente la política de privacidad para comprobar durante cuánto tiempo se almacenará la información de identificación personal y cuál es el procedimiento para solicitar su eliminación.

Un caso especial se da en las regulaciones que se vuelven más estrictas, como la verificación de edad para acceder a contenido para adultos, redes sociales y otros sitios web. Muchos usuarios están preocupados por entregar su información de identificación personal a un proveedor externo de verificación.

¿Por qué hay interés en estas verificaciones?

Los documentos de identidad y las selfies que se comparten se convierten en objetivos atractivos por los datos biométricos, como los escaneos faciales, que son especialmente delicados porque, a diferencia de un número de pasaporte, no es información que se pueda reemplazar fácilmente.

“No todos los sitios web que solicitan información de identificación personal tienen buenas intenciones. Algunos están diseñados deliberadamente para parecerse a sitios legítimos y recopilar datos personales y financieros para utilizarlos en fraudes posteriores”, explicó Micuccio, de ESET.

También recurren los ciberdelincuentes al phishing con un enlace malicioso. Por eso, se recomienda verificar siempre el dominio del sitio que se visita antes de compartir cualquier información y utilizar una solución de seguridad web de un proveedor confiable para bloquear el acceso a sitios sospechosos.

¿Qué hago si mi documento fue filtrado?

No entrar en pánico si se recibe una notificación de filtración de datos. Confirmar qué información fue comprometida, cambiar cualquier contraseña que se haya compartido y activar la autenticación en dos factores. Si se filtraron datos financieros, contactar al banco o a la entidad emisora de la tarjeta para bloquear temporalmente la cuenta y reemplazar cualquier tarjeta comprometida. Además, monitorear cualquier actividad sospechosa. Solicitar la actualización o reemplazo del documento afectado y mantente alerta ante comunicaciones sospechosas.

Considerar denunciar el incidente ante las autoridades competentes de protección de datos o de lucha contra el fraude en el país. Si el incidente involucra servicios o entidades de otras regiones, también se puede comunicar con Report Fraud y/o la ICO (Reino Unido), la FTC (Estados Unidos) o el Comité Europeo de Protección de Datos, que puede orientar sobre cuál es la autoridad con la que se debe comunicar.