El 12 de agosto de 2026, España estará en el foco de uno de los eventos astronómicos más espectaculares del siglo: un eclipse solar total que cruzará la península de oeste a este al atardecer. La franja de totalidad, de unos 294–294,9 km de anchura , entrará por Galicia, atravesará el norte peninsular y alcanzará Baleares, sumiendo por unos minutos en la oscuridad ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Burgos, Zaragoza, Valencia y Palma.

Recorrido de la franja de totalidad por España

La banda de totalidad es la zona donde la Luna oculta por completo el disco solar, permitiendo ver la corona solar y provocando una auténtica “noche súbita” de entre uno y dos minutos. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la divulgación académica del Serviastro (Universitat de Barcelona), esta franja entra en la península por el noroeste y la cruza de oeste a este hasta salir por Palma de Mallorca.

En términos de cartografía astronómica, el eje central de la umbra lunar recorre el noroeste peninsular (Galicia y Asturias), el norte de Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana, antes de alcanzar Baleares. A ambos lados del eje central se extiende la penumbra, donde el eclipse seguirá siendo visible pero sólo como parcial, con porcentajes de ocultación elevados pero sin llegar a la totalidad.

Trayectoria de la totalidad del Eclipse de sol del 12 de agosto de 2026 sobre la Península Ibérica y las islas Baleares. (Foto: Observatorio de Borobia)

¿En qué ciudades de España será el eclipse solar total?

La lista de capitales de provincia dentro de la franja de totalidad convierte este eclipse en un fenómeno masivo a nivel ciudadano:

A Coruña

Oviedo

León

Burgos

Palencia

Valladolid

Logroño

Santander

Bilbao

Zaragoza

Valencia

Castellón

Tarragona

Lleida

Palma de Mallorca

En estas ciudades, la magnitud del eclipse (relación entre el diámetro solar cubierto y el total) será superior a 1, lo que técnicamente certifica la condición de eclipse total. La duración de la totalidad variará, pero en muchos casos se situará entre 1 minuto y 40 segundos y algo más de 2 minutos , dependiendo de su posición relativa respecto a la línea central.

Horarios clave: dónde y cuándo se hará de noche

Desde el punto de vista del observador, el reloj juega un papel crucial. El eclipse se produce durante la tarde y su máximo se sitúa en torno a las 20:28–20:33 CEST, con el Sol muy bajo en el horizonte occidental. IGN detalla, por ejemplo, que:

En A Coruña , el máximo será hacia las 20:28, con el Sol a unos 12° de altura.

, el máximo será hacia las 20:28, con el Sol a unos 12° de altura. En Burgos , el máximo llegará alrededor de las 20:29, con el Sol a unos 8°.

, el máximo llegará alrededor de las 20:29, con el Sol a unos 8°. En Palma, el máximo se producirá hacia las 20:32, con el Sol extremadamente bajo, apenas 2° sobre el horizonte.

En plena franja de totalidad, bastarán unos segundos para que la luz ambiente caiga drásticamente, aparezcan estrellas brillantes y la temperatura descienda ligeramente, mientras la corona solar se despliega como un halo blanco perlado alrededor de la Luna.

Mapa del eclipse: banda de totalidad y zonas parciales

La Comisión Nacional del Eclipse y el IGN han publicado mapas interactivos donde se visualiza con precisión la banda de totalidad, la línea de centralidad y las zonas donde el eclipse se verá como parcial . Medios locales como RTVE, además, ha reunido más de 400 puntos de observación oficiales en un mapa dinámico, señalando miradores, observatorios y localidades con buena visibilidad hacia el oeste. Si vives en España, puedes repasar una idea del comportamiento del eclipse solar el próximo miércoles 12 de agosto:

Zona / ciudad representativa Tipo de visibilidad Duración aproximada de la totalidad Hora del máximo (aprox.) Comentario clave A Coruña (Galicia) Total ~1 min 15–1 min 20 s 20:28 Sol todavía relativamente alto; buenas condiciones visuales. Oviedo (Asturias) Total ~1 min 40–1 min 50 s 20:28 Eclipse profundo, cielo muy oscuro durante la totalidad. Burgos (Castilla y León) Total ~1 min 40–1 min 45 s 20:29 Excelente combinación de duración y altura solar. Zaragoza (Aragón) Total ~1 min 20–1 min 25 s 20:29–20:30 Totalidad breve pero intensa con Sol bajo. Valencia (C. Valenciana) Total ~1 min 20:33 Totalidad casi sobre el mar, horizonte crítico. Palma (Baleares) Total ~1 min 30–1 min 35 s 20:32 Sol muy bajo, experiencia muy escénica si el horizonte está despejado.

En el resto de España, incluyendo gran parte de la mitad sur (Andalucía, Murcia, Canarias), el eclipse se verá como parcial. Allí la Luna cubrirá un alto porcentaje del disco solar, pero nunca lo ocultará completamente, por lo que no habrá noche total ni corona visible a simple vista.

¿Cómo usar el mapa para elegir el mejor luga?r

Para un público que busca optimizar su experiencia —desde fotógrafos hasta familias que quieren vivir “la noche al mediodía”—, el mapa del eclipse se convierte en una herramienta estratégica:

Primero , identifica si tu ciudad está dentro de la banda de totalidad. Si lo está, localiza la línea central: allí la totalidad será más larga.

, identifica si tu ciudad está dentro de la banda de totalidad. Si lo está, localiza la línea central: allí la totalidad será más larga. Segundo , revisa la altura del Sol en el momento de máximo. Una altura baja obliga a buscar lugares elevados o abiertos hacia el oeste.

, revisa la altura del Sol en el momento de máximo. Una altura baja obliga a buscar lugares elevados o abiertos hacia el oeste. Tercero, consulta mapas de nubosidad climatológica de agosto: regiones con menor probabilidad de nubes ofrecen mejores opciones para una observación limpia.

España no volverá a vivir un eclipse solar total como el del 12 de agosto de 2026 hasta 2053. Por eso, anticipar el lugar de observación usando el mapa oficial del eclipse, cruzando datos de horarios, duración y visibilidad, es la clave para transformar un fenómeno astronómico único en una experiencia inolvidable.

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)