La gastronomía coreana ha dejado de ser un secreto para convertirse en un fenómeno global incontestable. Impulsada por la ola del Hallyu, que masificó el K-pop y los K-dramas, su cocina ha cautivado los paladares internacionales gracias a una propuesta de sabores únicas. Lima no ha sido ajena a esta tendencia y ha visto florecer una vibrante oferta de restaurantes que ofrecen desde el tradicional kimchi hasta las parrilladas coreanas. Y los Premios Somos buscarán determinar cuál es el mejor de todos ellos a través delvoto popular.

En esta cuarta edición, los galardones gastronómicos del diario “El Comercio” evolucionan junto al mercado local y abren las puertas, por primera vez, a la categoría de Mejor restaurante coreano.

La competencia debuta con una selección que promete poner en vitrina el esfuerzo de los cocineros y emprendedores que introdujeron estos sabores en Lima. ¡Ya puedes votar por tu favorito!

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Mejor restaurante coreano de los Premios Somos 2026:

Arirang

Dirección: Calle Las Orquídeas 447, San Isidro.

Biwon Bistro

Dirección: Avenida Primavera 609, San Borja.

Casa Corea

Dirección: Grimaldo del Solar 150, Miraflores/ Jr. Géminis 1020, Los Olivos.

Conamu

Dirección: Av. San José 577, Callao/ Av. Arenales 1701, Int 12CD / Int 513. Centro comercial Arenales, Lince.

Gangnam Oppa

Dirección: Av. las Violetas 148, Independencia.

Han Kook Kwan

Dirección: Av. San Luis 2256, San Borja.

Kangnam Style Chicken

Dirección: Av. Gregorio Escobedo, Jesús María.

Nang Man

Dirección: Grau 410, Magdalena del Mar.

Nodaji

Dirección: Av. Aviación 3257, San Borja.

Seoul Garden - El Original

Dirección: Calle Las Orquídeas 488, San Isidro.

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.