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Conoce a los nominados a mejor restaurante coreano. (Fotos: Facebook/ Difusión)
Conoce a los nominados a mejor restaurante coreano. (Fotos: Facebook/ Difusión)
Por Melvyn Arce Ruiz

La gastronomía coreana ha dejado de ser un secreto para convertirse en un fenómeno global incontestable. Impulsada por la ola del Hallyu, que masificó el K-pop y los K-dramas, su cocina ha cautivado los paladares internacionales gracias a una propuesta de sabores únicas. Lima no ha sido ajena a esta tendencia y ha visto florecer una vibrante oferta de restaurantes que ofrecen desde el tradicional kimchi hasta las parrilladas coreanas. Y los Premios Somos buscarán determinar cuál es el mejor de todos ellos a través delvoto popular.

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