La Plaza de Armas de Barranco reunió a cientos de aficionados que vivieron la final de la UEFA Champions League en una experiencia organizada por Heineken, patrocinador oficial del torneo. Desde tempranas horas, los asistentes disfrutaron de la transmisión en vivo del encuentro que coronó al Paris Saint-Germain como campeón de Europa. Bajo el concepto “Los fans tienen más amigos”, la marca promovió una jornada que demostró cómo el fútbol puede conectar a personas que no se conocen entre sí.

A lo largo de la final, seguidores de distintos equipos compartieron la emoción del partido, encontrando puntos en común en los jugadores que admiran, los clubes que siguen y la pasión que sienten por este deporte. Pantallas gigantes, activaciones especiales y un ambiente festivo acompañaron cada minuto del encuentro, convirtiendo la experiencia en una oportunidad para celebrar y generar nuevas conexiones.

Con esta iniciativa, Heineken reafirmó su compromiso de acercar a los aficionados peruanos a experiencias que fortalecen los vínculos entre las personas y demuestran que el deporte tiene el poder de reunir a comunidades alrededor de una misma pasión. //