Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A través de una pantalla gigante, los asistentes pudieron disfrutar de un partidazo al aire libre en la plaza de Barranco. El ganador fue el Paris Saint-Germain.
1/3
Heineken
  • A través de una pantalla gigante, los asistentes pudieron disfrutar de un partidazo al aire libre en la plaza de Barranco. El ganador fue el Paris Saint-Germain.
    1/3

    A través de una pantalla gigante, los asistentes pudieron disfrutar de un partidazo al aire libre en la plaza de Barranco. El ganador fue el Paris Saint-Germain.

    1/3

    A través de una pantalla gigante, los asistentes pudieron disfrutar de un partidazo al aire libre en la plaza de Barranco. El ganador fue el Paris Saint-Germain.

  • El evento contó con distintas activaciones especiales a cargo de Heineken.
    2/3

    El evento contó con distintas activaciones especiales a cargo de Heineken.

    2/3

    El evento contó con distintas activaciones especiales a cargo de Heineken.

  • Amigos, familias y hasta mascotas se dieron cita en una bonita jornada marcada por la emoción.
    3/3

    Amigos, familias y hasta mascotas se dieron cita en una bonita jornada marcada por la emoción.

    3/3

    Amigos, familias y hasta mascotas se dieron cita en una bonita jornada marcada por la emoción.

Por Redacción EC

La Plaza de Armas de Barranco reunió a cientos de aficionados que vivieron la final de la UEFA Champions League en una experiencia organizada por Heineken, patrocinador oficial del torneo. Desde tempranas horas, los asistentes disfrutaron de la transmisión en vivo del encuentro que coronó al Paris Saint-Germain como campeón de Europa. Bajo el concepto “Los fans tienen más amigos”, la marca promovió una jornada que demostró cómo el fútbol puede conectar a personas que no se conocen entre sí.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.