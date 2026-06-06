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La Plaza de Armas de Barranco reunió a cientos de aficionados que vivieron la final de la UEFA Champions League en una experiencia organizada por Heineken, patrocinador oficial del torneo. Desde tempranas horas, los asistentes disfrutaron de la transmisión en vivo del encuentro que coronó al Paris Saint-Germain como campeón de Europa. Bajo el concepto “Los fans tienen más amigos”, la marca promovió una jornada que demostró cómo el fútbol puede conectar a personas que no se conocen entre sí.