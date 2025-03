El jueves 27 de marzo de este año, el chef peruano Gastón Acurio abrirá las puertas de La Mar, Madrid, marcando así su retorno a la capital española, donde, hace más de 30 años decidió convertirse en cocinero tras abandonar la carrera de Derecho en la Universidad Complutense.

En una entrevista con el diario español “El País”, el cocinero recordó cómo fueron sus primeros años en la capital española, donde en 2007 abrió su primer restaurante fuera del Perú.

Astrid & Gastón se ubicaba en el Paseo de la Castellana y experimentó gran éxito hasta que debió cerrar producto de la crisis.

“Poder convencer a un inquilino en el Paseo de la Castellana que le alquilara a un peruano no era algo tan evidente. Ni enamorar a la prensa con una cocina que en aquel momento era lejana. Ni romper con la idea de Perú como país en vías de desarrollo, no relacionado con cocinas encumbradas como la francesa, la japonesa o la española”, contó en el citado diario. “Era emocionante. Era ir contra la corriente. La gente me decía que estaba loco, que los ceviches nunca serían famosos en el mundo porque la cocina está reservada a los países desarrollados”, añadió el cocinero.

La Mar Madrid será la décima sede internacional del restaurante, que se encuentra en cuatro ciudades de Estados Unidos, en dos del Medio Oriente y en tres de América del Sur.

Además de La Mar, Gastón Acurio cuenta con otras marcas como Astrid & Gastón, Tanta, Panchita, Papachos, El Bodegón, Yakumanka, Chicha, Jaleo y Manco.