El exsenador Gastón Rodrigo Acurio Velarde falleció a los 95 años, anunció su hijo, el chef Gastón Acurio Jaramillo, a través de sus redes sociales este lunes 7 de septiembre.

“Mi padre acaba de partir. Y todavía me cuesta escribirlo . Lo miro y quisiera volver atrás. Volver a ser niño. Volver a caminar a su lado, tomado de su mano, sin saber entonces que algún día daría cualquier cosa por caminar así una vez más”, comunicó Acurio.

“Recuerdo al hombre íntegro que conoció muy joven el poder y pasó por él sin mancharse. Al senador respetado. Al hombre que defendía sus convicciones sin herir, sin humillar, sin levantar la voz”, añadió.

La noticia de la muerte de Gastón Acurio Velarde fue confirmada en un conmovedor post en redes sociales. Foto: Instagram

Cusqueño de nacimiento, el patriarca la familia Acurio fue dirigente y miembro del partido Acción Popular, ejerció como senador en 3 ocasiones (1980–1985, 1985–1990 y 1990–1992) y fue ministro de Fomento y Obras Públicas durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry.

El mensaje de Gastón Acurio

En su publicación en Instagram, el reconocido chef resaltó que fue su padre quien le enseñó la importancia de recorrer y valorar el país desde temprana edad, lo cual marcó su carrera gastronómica.

“Nos mostró el Perú desde niños. Sus caminos, su gente, sus dolores. Nos enseñó a mirar con afecto, a no sentirnos nunca por encima de nadie. Nos enseñó también lo más difícil: lo sencillo. Caminar de la mano. Compartir la mesa. Escuchar sin apuro. Cumplir la palabra. Ser agradecido. Ser leal. Hoy entiendo que ahí estaba su verdadera obra”, dijo.