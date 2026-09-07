Gastón Acurio Velarde nació en la ciudad del Cusco, el 25 de diciembre de 1930. Foto: Instagram
Gastón Acurio Velarde nació en la ciudad del Cusco, el 25 de diciembre de 1930. Foto: Instagram
Por Redacción EC

El exsenador Gastón Rodrigo Acurio Velarde falleció a los 95 años, anunció su hijo, el chef Gastón Acurio Jaramillo, a través de sus redes sociales este lunes 7 de septiembre.

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