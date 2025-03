Giacomo Bocchio no continuará en el elenco de “El gran chef: famosos”, el programa de cocina en el que fue parte del jurado desde su debut en mayo del 2023. Así lo reveló el cocinero en un ‘live’ de su cuenta oficial de Instagram, donde anunció los nuevos proyectos que prepara tras su desvinculación de Latina.

Como es sabido, Bocchio fue parte del jurado permanente del programa junto a Javier Masías y Nelly Rossinnelli, quienes sí se mantendrán en sus cargos.

Actualmente, “El gran chef: famosos” ya comenzó las grabaciones de la que será su temporada número 12.

¿Por qué se fue Giacomo Bocchio de “El gran chef: famosos”?

En su cuenta de Instagram, Giacomo Bocchio dijo que su salida del programa respondía a una decisión de Latina.

“No voy a estar en ‘El gran chef’ en la siguiente temporada. Es una decisión que ha tomado el canal. Ellos están apostando por algo diferente y deseo que les vaya muy bien. Espero haber sido de mucha utilidad a lo largo de estas 11 temporadas que estuve y en las que compartimos mucho conocimiento gastronómico”, afirmó el cocinero de 40 años.

“Ya no va más ‘El gran chef’ para mí, les deseo lo mejor (a quienes se quedan) y también le deseo lo mejor a la nueva administración que está entrando en Latina y deseo que sea de mucha bendición para las personas que están dentro”, continuó Bocchio.

¿Qué proyectos tiene Giacomo Bocchio?

Giacomo Bocchio anunció que, tras su salida de “El gran chef: famosos”, se dedicará íntegramente a sus proyectos personales, siendo sus prioridades su canal de YouTube, la publicación de nuevos libros y realizar giras por todo el Perú.

“Estamos repotenciando mi canal de YouTube, que está a punto de llegar al millón de suscriptores y vamos a hacer un evento muy bonito en agradecimiento a todos ustedes. (...) Por los horarios de “El gran chef”, tuve que bajar un poco a la intensidad de mi trabajo, porque el programa demandaba mucho tiempo. Ese tiempo que ahora tengo voy a usarlo para darle con todo al contenido premium de mi canal de YouTube. Yo creo mucho en la estrategia y en el tiempo”, afirmó el cocinero. “Pronto van a saber de las novedades que vamos a tener. Va a ser algo nunca antes visto”, continuó.

“El no estar en ‘El gran chef’ me va a dar mucho más tiempo para viajar, quiero ir a provincias a firmar libros. Así de a poquitos empezaremos a viajar”, afirmó y dijo que le gustaría escribir un libro de cocina, y ya no recetarios como los que ha publicado hasta la fecha. “Me interesa escribir un libro con mayor descripción de los platos. No solo tips técnicos, sino el paquete completo”, contó.

También contó que estaba evaluando un proyecto junto a Ricardo Rondón, que combinaría teatro, humor y cocina.

“Ricardo Rondón quiere hacer algo que mezcle teatro, comedia y cocina. Y esto llevarlo por todo el Perú y así estar en contacto con todos ustedes”, dijo sobre la idea.

Su reacción a polémica sobre su opinión sobre las mujeres trans

Giacomo Bocchio también se refirió a la controversia que generó su participación en el programa cristiano Restaura2, donde, entre otras opiniones, dio su postura sobre las mujeres trans y los baños inclusivos.

“He recibido ataques por unos comentarios que hice en un podcast cristiano. Considero que no le he faltado el respeto a nadie, lo están haciendo conmigo. Pero no es gente que sea de mi entorno o tenga valor en mi corazón para mí. Pensamos diferente”, dijo Bocchio.