La cocina criolla es el latido más íntimo y entrañable de la gastronomía peruana, un territorio donde el afecto, la herencia y el mestizaje se encuentran en cada cucharada. Platos emblemáticos como los anticuchos, el ají de gallina, la carapulcra o el lomo saltado no son solo recetas transmitidas de generación en generación, sino el ritmo de la mesa familiar peruana.

Para celebrar este legado que alimenta nuestra memoria colectiva, los Premios Somos, los galardones gastronómicos organizados por el diario “El Comercio” desde el 2023, presentan en su cuarta edición la categoría a Mejor restaurante de comida criolla.

Esta competitiva selección reúne a los establecimientos que han sabido mantener viva la llama de la tradición con la más alta calidad y un respeto absoluto por el paladar nacional. ¡Vota ya por tu favorito!

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Restaurante de comida criolla de los Premios Somos 2026:

Candelo Comida Popular

Dirección: Av. República de Panamá 5629, Miraflores.

Chicho

Dirección: Av. Comandante Espinar 663, Miraflores.

El Bolivariano

Dirección: Calle Rosa Toledo 291, Pueblo Libre.

El Huarique de los Cuchitos

Dirección: Malecón Grau 731, Chorrillos.

El Rincón que no conoces

Dirección: Jr. Bernardo Alcedo 363, Lince.

El Señorío de Sulco

Dirección: Malecón Cisneros 1470, Miraflores.

Huaca Pucllana Restaurante

Dirección: Huaca Pucllana, Ca. Gral. Borgoño Cdra 8, Miraflores.

Jolgorio Comedor Criollo

Dirección: Av. Los Conquistadores 1250, San Isidro.

La Nacional

Dirección: Consulta aquí todos sus locales.

Panchita

Dirección: Calle 2 de Mayo 298, Miraflores/ Av. Primavera 557, San Borja.

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.