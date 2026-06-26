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Resumen

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(Fotos: Difusión)
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Por Melvyn Arce Ruiz

La cocina criolla es el latido más íntimo y entrañable de la gastronomía peruana, un territorio donde el afecto, la herencia y el mestizaje se encuentran en cada cucharada. Platos emblemáticos como los anticuchos, el ají de gallina, la carapulcra o el lomo saltado no son solo recetas transmitidas de generación en generación, sino el ritmo de la mesa familiar peruana.

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