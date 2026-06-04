Resumen

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Virgilio y Malena Martínez de Mater en conversatorio con la investigadora sueca Pia Sörensen. (Foto: UTEC/ Difusión)
Virgilio y Malena Martínez de Mater en conversatorio con la investigadora sueca Pia Sörensen. (Foto: UTEC/ Difusión)
Por Redacción EC

La UTEC presentó FIRE Lab (siglas de Food, Innovation, Research, Education), un centro de investigación científica enfocado en el estudio de los alimentos desde su estructura molecular, su potencial de innovación y su relación con el territorio y las comunidades locales.

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