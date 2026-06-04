La UTEC presentó FIRE Lab (siglas de Food, Innovation, Research, Education), un centro de investigación científica enfocado en el estudio de los alimentos desde su estructura molecular, su potencial de innovación y su relación con el territorio y las comunidades locales.

Este proyecto fue concebido como un espacio interdisciplinario de investigación y experimentación. El laboratorio reunirá en una misma mesa de trabajo científico a investigadores, cocineros, productores locales y diversos actores del ecosistema alimentario para conectar el rigor académico con los saberes del territorio peruano.

El centro científico operará desde Barranco bajo una red de cooperación orientada a impulsar alianzas entre la academia, la industria, los emprendimientos, los productores y las empresas del sector. Desde este distrito, el centro busca proyectarse como una plataforma de desarrollo de soluciones alimentarias con alcance local e internacional.

(Foto: UTEC/ Difusión)

El laboratorio conectará la ciencia, la tecnología, la cocina y la innovación. El espacio abordará líneas de innovación como la caracterización de alimentos y nuevas formulaciones. También trabajará en el desarrollo de procesos de fermentación, la creación de productos a partir de residuos alimentarios, el estudio de alimentos nativos y el uso de tecnologías ancestrales en nuevos contextos.

“Desde Mater valoramos enormemente la oportunidad de acceder a un laboratorio a este nivel. Representa un recurso fundamental para la generación de información científica y, además, una herramienta importante para la innovación”, dijo Malena Martínez, directora de Mater, el centro de investigación detrás del famoso restaurante peruano Central.

La inauguración del laboratorio con una conferencia magistral de la sueca Pia Sörensen, investigadora de Harvard, y un panel de discusión sobre ciencia y cocina con Malena Martínez y el chef Virgilio Martínez.