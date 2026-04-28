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El bartender y creador de Carnaval apuesta por nuevos aires. Deja atrás la propuesta que fundó hace nueve años y se aventura a trabajar con el equipo de Super Group, conocido por bares como María Mezcal y El Infusionista.
El bartender y creador de Carnaval apuesta por nuevos aires. Deja atrás la propuesta que fundó hace nueve años y se aventura a trabajar con el equipo de Super Group, conocido por bares como María Mezcal y El Infusionista.
/ Archivo personal Aaron Díaz
Por Pierina Denegri Davies

Durante años, su nombre estuvo inevitablemente ligado a una barra que redefinió la manera de beber en Lima: Carnaval. Una propuesta que cruza técnica, producto y relato, y que posicionó a la coctelería peruana en la conversación global. Hoy, Aaron Díaz cambia el ritmo. No se trata de un quiebre abrupto, sino de un giro construido con el tiempo: una transición hacia una etapa más amplia, más colaborativa y, sobre todo, más personal.

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