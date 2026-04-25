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Resumen

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El bartender que hacía piruetas ya no existe. O al menos no en las barras que importan. Esa figura —el tipo que lanzaba cocteleras al aire como Tom Cruise en la película ochentera— se fue quedando en otro tiempo. En Booze, Gerson Arteaga sirve sin aspavientos. Copas de distintas épocas, mezclas que parecen simples, un pequeño maridaje al costado. A simple vista, el trabajo no se ve. Eso es intencional.

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