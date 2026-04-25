Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Si había dudas de que Tim Cook estaría a la altura de Steve Jobs cuando lo sucedió como CEO de Apple en el 2011, hoy prima la certeza de que no hubo mejor elección. Bajo el mando de Cook, el gigante tecnológico no solo llegó a ser la empresa más valiosa del mundo, sino que tuvo un notable salto en términos de diversificación. Hoy la compañía está lista para el siguiente cambio de mando y esta vez John Ternus será quien maneje el timón.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.