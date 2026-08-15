icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El primer gran conflicto de Hernán Cortés con los indígenas mexicanos se produjo cuando él y sus hombres se dirigían hacia la ciudad de Tabasco, situada en la parte continental de México. (Warfare History Network vía Wikimedia Commons)
El primer gran conflicto de Hernán Cortés con los indígenas mexicanos se produjo cuando él y sus hombres se dirigían hacia la ciudad de Tabasco, situada en la parte continental de México. (Warfare History Network vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 16 de agosto, pero de 1519, tras deshacerse de sus naves, Hernán Cortés se adentra con sus hombres en territorio de México.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.