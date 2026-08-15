En un 16 de agosto, pero de 1519, tras deshacerse de sus naves, Hernán Cortés se adentra con sus hombres en territorio de México.

OTRAS EFEMÉRIDES

1570.- Felipe II establece la Inquisición en los territorios de América mediante una Cédula Real.

1858.- La reina Victoria de Inglaterra y el presidente de Estados Unidos, James Buchanan, intercambian cortesías telegráficas con el primer cable transatlántico que conectaba América del Norte con Europa.

1863.- La República Dominicana comienza una guerra contra España por la restauración de su soberanía conocida como el Grito de Capotillo.

1919.- La Gaceta de Madrid publica el decreto que autoriza la adhesión de España a la Sociedad de Naciones.

1921.- Alejandro I sube al trono de Yugoslavia, tras la muerte del rey Pedro I.

1930.- El general Rafael Leónidas Trujillo asume la presidencia de la República Dominicana.

1972.- El rey de Marruecos, Hassan II, resulta ileso en un atentado perpetrado por un sector de las fuerzas aéreas de su país.

1974.- La banda estadounidense Los Ramones da su primer concierto en la sala CBGB de Nueva York.

1986.- Desaparecen 500 personas al hundirse un transbordador en el río Dhaleswari (Bangladés).

1995.- La primera versión de Microsoft Internet Explorer sale a la luz.

2000.- Científicos japoneses y estadounidenses clonan por primera vez un cerdo utilizando las células de la piel de un feto de uno de estos animales.

2005.- El cosmonauta ruso Serguéi Krikaliov, tripulante de la Estación Espacial Internacional (ISS), bate el récord de tiempo acumulado en el espacio con más 747 días y 14 horas.

2009.- El atleta jamaicano Usain Bolt establece un récord mundial de 100 metros lisos con un tiempo de 9.58 en Berlín.

2012.- Ecuador concede asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, refugiado en su embajada en Londres.

2017.- Explosión en un chalet de Alcanar (Tarragona) cuando la célula yihadista que atentó en Cataluña preparaba explosivos para otro ataque. Mueren dos terroristas, entre ellos el imán de Ripoll, cerebro de los atentados.

2018.- La Santa Sede emite una declaración de apoyo a las 300 víctimas que sufrieron abusos sexuales por parte de “sacerdotes depredadores” en Pensilvania (EEUU).

2023.-El Gobierno alemán aprueba la “legalización controlada” del consumo de cannabis.

2024.-Paetongtarn Shinawatra, hija del exmandatario Thaksin Shinawatra, es designada primera ministra de Tailandia.

NACIMIENTOS

1815.- Juan Bosco, fundador de los Salesianos.

1888.- Thomas E. Lawrence, Lawrence de Arabia, arqueólogo, militar y escritor galés.

1895.- Jacinto Guerrero, compositor español.

1913.- Menahem Beguin, ex primer ministro israelí.

1920.- Charles Bukowski, escritor estadounidense.

1954.- James Cameron, cineasta estadounidense.

1958.- Madonna, cantante estadounidense.

1960.- Timothy Hutton, actor estadounidense.

1974.- Joaquín Reyes, actor y cómico español.

2001.- Jannik Sinner, tenista italiano.

DEFUNCIONES

1888.- John S. Pemberton, estadounidense que inventó la Coca-Cola.

1900.- José María Eça de Queirós, novelista portugués.

1949.- Margaret Mitchell, estadounidense, autora de “Lo que el viento se llevó”.

1956.- Bela Lugosi, actor estadounidense de origen austro-húngaro.

1973.- Selman A. Waksman, microbiólogo estadounidense.

1977.- Elvis Presley, cantante estadounidense.

1993.- Stewart Granger, actor estadounidense de origen británico.

1997.- Nusrat Fateh Ali Khan, cantante paquistaní.

2002.- Abu Nidal, dirigente palestino acusado de numerosos actos de terrorismo.

2003.- Idi Amin Dada, exdictador de Uganda.

2006.- Alfredo Stroessner, ex dictador paraguayo.

2018.- Aretha Franklin, cantante estadounidense.

2019.- Peter Fonda, actor estadounidense.

2022.- Rafael Fernández Callejo, músico español miembro fundador del grupo Tam Tam Go.

2023.- Renata Scotto, soprano italiana.

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El terremoto de magnitud 7,7 que golpeó este sábado 15 de agosto el este de Indonesia dejó numerosas víctimas mortales y provocó la evacuación de miles de personas en zonas costeras por una breve alerta de tsunami, informaron las autoridades. (AFP)

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