Horóscopo de HOY, sábado 25 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas y los resultados no podrían ser mejor, las cosas mejorarán. Amor: hará bien en escuchar la propuesta que hace su pareja, quedará sorprendido.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: discutirá alguna directiva porque cree que no posee la eficacia que se necesita. Amor: le reprocharán que ofrece pocas atenciones y no actúa con calidez; replanteos.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resolverá problemas que otros no pudieron y se ganará el respeto del entorno. Amor: se relaciona con gente por aquí y por allá, pero su pareja le bajará a tierra.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: ignorará las malas propuestas y se entrega de lleno a lo suyo; el éxito llegará. Amor: circula la idea de tomar distancia en la pareja pero revisará los sentimientos.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: demoras, cancelaciones y reclamos, serán indicios de que un cambio se avecina. Amor: gestos con amoroso afecto harán que deje de lado las actitudes arrogantes.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: resolverá un asunto que está pendiente y los negocios fluirán con éxito. Amor: tendrá un encuentro divertido pero habrá alguien de quien se enamorará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: con colegas de su parte y mucho optimismo, vencerá los obstáculos. Amor: expresión afectiva. Amorosos momentos con nueva pareja o en una reconciliación.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un colega cometerá errores complicados. Se imponen cambios. Amor: por obstinados, una discusión en la pareja se prolongará pero llegarán a un acuerdo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las dificultades surgirán pero alguien experto las resolverá. Amor: pondrá su buen humor siempre dispuesto para la pareja pero puede agotarse.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: mezclar familia y negocios no será buena idea y cambiará el rumbo. Amor: contagiará a la pareja de su optimismo así pasarán momentos vibrantes.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se presentará alguien que le mostrará otro modo de aumentar sus ingresos. Amor: intensa comunión afectiva en la pareja, la llama del amor alejará conflictos.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirán obstáculos que afectarán los proyectos pero tendrán solución. Amor: un diálogo a tiempo suavizará cierta rispidez y acortará las distancias.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: IMPULSIVA PERO CON PROBLEMAS PARA EXPRESAR SU AFECTO Y EMOCIONES.