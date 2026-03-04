“The Bear” (“El Oso”), una de las series más singulares y exitosas del último tiempo, ya tiene fecha de finalización.

Creada por FX y transmitida en Latinoamérica primero por Star Plus y ahora por Disney Plus, la propuesta cuenta la historia de Carmy Berzatto (Jeremy Allen White), un notable cocinero oriundo de Chicago que de un momento a otro se hace cargo del restaurante que dejó su fallecido hermano, Mickey.

Al llegar al restorán, Carmy Berzatto se encuentra con un equipo talentoso, pero bastante rústico y desordenado, el cual deben re-ensamblar, enfocar y motivar para conseguir varios objetivos.

Tras lograr una química especial con cocineros, meseros y hasta operarios, la gente que toma las decisiones en el restaurante se enfrentará a otros retos, como por ejemplo, conseguir reseñas positivas en medios de prestigio, aumentar los ingresos, reducir las deudas con el tío inversor de la familia, o incluso tentar estrellas Michelin.

Según informa Deadline, The Bear concluirá en su próxima quinta temporada, a estrenarse posiblemente a fin de año.

En la temporada cuatro, Carmy se encuentra en crisis personal, pero así también su socia Sydney Adamu (Ayo Edebiri), quien incluso coqueteó con la posibilidad de mudarse a otra empresa.

En algún momento de la temporada 4, Carmy le expresa a su gente de confianza que piensa dejar el restaurante. Esto no hace más que confirmar lo que hace unos días Jamie Lee Curtis compartió en Instagram a manera de despedida.

“¡Terminando fuerte! Rodeado de un extraordinario equipo y grupo de escritores y productores y socios de la escena en el programa que Chris Storer creó, completando la historia de esta extraordinaria familia de la que todos nos hemos enamorado. Tengo que terminar con mi bebé oso Berzatto”, escribió.

“The Bear” cuenta con un importante elenco que conforman, además de Lee Curtis, Allen White y Edebiri, actores como Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Abby Elliott, Oliver Platt, Molly Gordon, Liza Colón-Zayas, entre otros.