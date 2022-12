La variada oferta de series existente en el streaming puede resultar algo abrumador si es que, ya en los inicios del mes final del 2022, nos planteamos una evaluación preliminar del año. Así pues, con propuestas como “The White Lotus” (una costosa producción de HBO que se trasladó en su 2da temporada de Hawái a Sicilia), “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer” (tal vez el mayor éxito del CV de Ryan Murphy y que emitió Netflix), “Severance” (arrolladora propuesta de Dan Erickson para Apple TV+) o incluso la quinta temporada de “The Crown” (con un peso mayor en Lady Diana), quizás a algunos se les ha pasado la existencia de una mini serie que, desde la humildad de su propuesta, bien podría pelearle un par de Emmy’s a las alternativas arriba mencionadas. Hablamos de “El oso” (The Bear, en inglés), creada por FX y emitida en Latinoamérica vía Star +.

“El oso” cuenta la historia de Carmy Berzatto (Jeremy Allen White), un joven y multipremiado chef estadounidense que, impulsado por el suicidio de su hermano, el co-dueño del restaurante The Original Beef of Chicagoland, Michael (Jon Bernthal), deja todo y se traslada a Chicago precisamente para administrar ese humilde local de sánguches y algunas cosas más. Pero, como es obvio, en dicha tarea no estará solo. Al equipo de cocineros, limpiadores, reposteros y hasta gasfiteros que trabajan a doble horario, se le suma Richard (Ebon Moss-Bachrach), el irascible socio de Michael, responsable de la implantación de un ‘sistema’ tan férreo como tóxico.

Carmy y Richard son capaces de reconstruir una relación que nació rota. (Foto: HULU) / Netflix

Aunque a lo largo de sus ocho episodios veremos muchos cuchillos, ollas y fuego en su máximo punto –lo típico de un restaurante sea grande o chico--, “El Oso” no es una serie sobre gastronomía. O por lo menos, no es una serie más sobre gastronomía. Estamos ante una propuesta sobre lo difícil que resulta tratar con tus semejantes en medio de las complejidades de nuestra propia existencia. No es que Carmy sea un conciliador nato que resuelva todo con una sonrisa y sermones. Es más, se la pasa repartiendo ‘carajos’ y ‘mierdas’ cada cinco minutos. Pero aún en los momentos más tensos de la trama, siempre habrá un respiro que nos devuelva la fe en seguir adelante y entregar la mejor comida a tiempo.

En este proceso de explorar la sociedad que habitamos, “El oso” nos presenta una serie de personajes secundarios cuyas vidas tal vez no se exploran lo suficiente, pero que resulta importante mencionar aquí. A Richard –un tipo que justifica haber micro comercializado drogas para salvar el restaurante durante la difícil pandemia del coronavirus--, se le suman, por ejemplo, Sydney, una muy joven aspirante a chef de origen afroamericano que, interpretada por Ayo Edebiri, resulta el mejor complemento para una trama en permanente ebullición. Ella, tal vez tan capaz como Carmy, llega como practicante, pero rápidamente se ve encargada de liderar una especie de ‘brigada francesa’, entendida como un equipo de chefs con asignaciones específicas que deriven en un trabajo más ordenado y eficiente.

Sydney –talentosa como pocas, pero temperamental como muchos—recibe la misión con resquemor por un motivo: todos en la sanguchería tienen sus propios problemas y desconfianzas. Tal vez aquí la sub-historia más resaltante es la de Tina (Liza Colón-Zayas), una inmigrante y cerrada asistente de cocina que, tal vez por su edad, intenta en todo momento hacerle la vida imposible a su nueva supervisora (“Desconfía de las perras que vienen a anotar todo en cuadernitos”). Aunque probablemente se da cuenta de quién le pone las zancadillas, Sydney sigue adelante por una razón clave, aunque tal vez nos suene absolutamente trillada: ama lo que hace.

Además de la desconfiada Tina, en la sanguchería hay un viejo cocinero experto en carnes, Ebraheim (Edwin Lee Gibson), un pastelero que busca eternamente la receta de la mejor ‘rosquilla del mundo’ (Marcus/Lionel Boyce), un lavador de platos con cara de pocos amigos (Manny/Richard Esteras) y hasta un gasfitero (Neil Fak/Matty Matheson) que sueña con tener una chance de probarse como cocinero. La confección de los personajes secundarios parece seguir una lógica: estamos ante el equipo humano de cualquiera de los restaurantes que Gordon Ramsay podría haber salvado en su controvertido reality “Hell’s Kitchen”.

La talentosa Ayo Edebiri interpretando a Sydney, clave en la trama de "El oso". (Foto: HULU) / Netflix

Aunque los clips de platos tomando forma, postres sirviéndose y sal dejándose caer sobre recipientes con papas fritas serán habituales a lo largo de esta serie, hay un lado mucho más profundo, y tiene que ver el de la propia búsqueda que Carmy –en medio del desastre que intenta controlar en la sanguchería—debe seguir hasta reconciliarse con la imagen de su hermano Michael, un adicto que –probablemente para protegerlo—siempre buscó mantenerlo fuera del restaurante. En esta travesía interior, hay cosas buscadas y otras no tanto. El protagonista de “El oso” se mete a un grupo de alcohólicos anónimos sin serlo, pero también debe aprender a lidiar con toda la gente a la que Michael no le pagó sus deudas en vida. Cada uno le dará su propia visión sobre su ser querido: hombre de gran corazón, pero mal pagador, noble persona, pero desordenado y tolerante con la toxicidad de Richard.

Aunque todos sospechamos que la sanguchería de Carmy nunca será la mejor del mundo, mágicamente las cosas mejoran. El viejo sistema implantado antaño cede y empieza a encontrar un rumbo gracias a Carmy y Sydney, pero también a los demás operarios que, en su humildad y sus limitaciones (todos en la serie tienen ojeras, lucen cansados y deben recorrer largos trayectos en tren para llegar a marcar tarjeta), terminan creyendo en esa magia que un joven ojos celestes (casi siempre tres veces más estresado y sudoroso que ellos) les intenta transmitir con ‘carajos’, pero también mirándolos a los ojos, llamándolos a todos “chef” para así expresarles respeto por cualquiera sea su función.

Liza Colón-Zayas es Tina, la asistente de cocina que pone reparos al ver una joven como su nueva jefa. (Foto: HULU)

“El oso” no es una historia feliz, pero en su intento por retratar la vida en tiempos absolutamente actuales, termina siendo una palmada de aliento para todos aquellos que creemos en el progreso. No en vano la serie tiene lugar en Chicago, y en un momento se intenta –tal vez con acierto o quizás no tanto-- mezclar ficción con archivo documental. Es esa ciudad donde ocurrieron emblemáticos sucesos, como la lucha por la implantación de las ocho horas laborales, o donde surgió a la palestra Barack Obama, el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. A esto habría que sumarle una banda sonora sólida, que sostiene los silencios de los personajes casi siempre con acierto, contagiándonos de la agitación propia de aquellos que, aunque tal vez no lo crean, vaya que son capaces de alcanzar la gloria en algún momento de su vida. Así sea buscando la receta perfecta de una rosquilla de fresa.

Sin los presupuestos millonarios ni tal vez el elenco ultra famoso que sí comparten las series mencionadas al inicio de esta nota, esta propuesta que puedes ver en Star+, es una magnífica oportunidad para recordar –entre muchas otras cosas-- que los premiados restaurantes de cinco tenedores no son mayoría, y que en los de la vereda opuesta también puede haber gente brillante, algunos con sueños, otros con deudas pendientes por saldar con sus seres queridos, es decir, seres humanos que no se conforman con esperar que el destino les toque la puerta, sino que están dispuestos a ir por él.

EL OSO/ STAR PLUS

Director: Christopher Storer

Elenco: Jeremy Allen White, Ebon Moss Bachrach, Ayo Edebiri, Liza Colón-Zayas.

Sinopsis: Esta serie trata sobre la comida, la familia, la locura de la rutina, la belleza del 'sentido de la urgencia' y las desventajas empinadas. Mientras el joven chef Carmy lucha para transformar tanto a The Original Beef of Chicagoland como a sí mismo, trabaja junto a un tosco equipo de cocina que finalmente se revela como su familia elegida.

Duración: 8 episodios