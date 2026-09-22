Tras semanas de especulaciones, el informe forense del condado de Greenville determinó la causa exacta del fallecimiento de la recordada estrella de Nashville. Conoce los detalles de la investigación policial. (Hayden Panettiere Instagram)
Tras semanas de especulaciones, el informe forense del condado de Greenville determinó la causa exacta del fallecimiento de la recordada estrella de Nashville. Conoce los detalles de la investigación policial. (Hayden Panettiere Instagram)
Por Paolo Valdivia

La Oficina del Forense del Condado de Greenville (Carolina del Sur) confirmó de forma oficial el dictamen médico sobre el deceso de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus papeles protagónicos en “Heroes”, “Nashville” y la saga de terror “Scream”.

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