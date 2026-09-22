La Oficina del Forense del Condado de Greenville (Carolina del Sur) confirmó de forma oficial el dictamen médico sobre el deceso de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida por sus papeles protagónicos en “Heroes”, “Nashville” y la saga de terror “Scream”.

A continuación te contamos los detalles del informe forense, las sustancias involucradas y el desarrollo de la investigación policial.

Causa oficial de muerte de Hayden Panettiere

De acuerdo con el informe oficial emitido por la Oficina del Forense del Condado de Greenville y difundido por medios como Variety y CBS News, la actriz falleció por los efectos tóxicos de una combinación de medicamentos y sustancias narcóticas.

El dictamen técnico detalla la presencia de las siguientes sustancias en su sistema:

Fentanilo (Fentanyl): Un opioide sintético de alta potencia.

Un opioide sintético de alta potencia. 4-ANPP: Un intermediario químico utilizado en la fabricación ilegal de fentanilo.

Un intermediario químico utilizado en la fabricación ilegal de fentanilo. Alprazolam: Un ansiolítico de la familia de las benzodiacepinas (comercialmente conocido como Xanax).

Un ansiolítico de la familia de las benzodiacepinas (comercialmente conocido como Xanax). Metocarbamol: Un relajante muscular bajo receta médica.

Un relajante muscular bajo receta médica. Quetiapina: Un medicamento antipsicótico prescrito habitualmente para trastornos de ánimo.

El informe concluye que no existieron signos de trauma físico ni elementos de violencia externa que contribuyeran a su fallecimiento.

La clasificación del deceso según el informe forense

La Oficina del Forense determinó formalmente que la manera de muerte fue un accidente. La combinación letal de sustancias derivó en un colapso respiratorio y cardíaco repentino.

El Departamento de Policía de Greenville especificó que los servicios de emergencia recibieron una llamada al 911 a las 1:51 p.m. reportando un paro cardíaco en la residencia donde Panettiere se alojaba temporalmente. A pesar de la aplicación de maniobras de soporte vital avanzado por parte de los primeros respondedores, la actriz fue declarada muerta en el lugar a las 2:32 p.m.

Investigación policial y descarte de sospechas

Las autoridades locales informaron que la investigación preliminar descartó la intervención de terceras personas o circunstancias sospechosas (foul play).

“La investigación preliminar no ha indicado ningún signo de violencia ni circunstancias sospechosas. Una persona conocida de la Sra. Panettiere fue quien realizó la llamada al 911” — vocería del Departamento de Policía de Greenville a Variety.

Fuentes oficiales y citación de medios acreditados

La información respecto al informe toxicológico y la resolución final del caso ha sido confirmada a través de las siguientes fuentes oficiales y de comunicación: