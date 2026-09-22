Por Redacción EC

Durante años, el respaldo de cama ocupó un lugar casi obligatorio en los dormitorios, aportando comodidad y convirtiéndose en uno de los elementos principales de la habitación. Sin embargo, las tendencias de interiorismo comienzan a cambiar ese escenario de cara a 2027. El tradicional cabecero pierde protagonismo frente a propuestas que buscan transformar toda la pared. Así, el dormitorio se abre a una nueva forma de decorar y ganar personalidad. La mirada ahora se dirige hacia las paredes revestidas como protagonistas del espacio.