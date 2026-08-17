Hayden Panettiere vivió un complejo momento de su vida al dejar a su pequeña Kaya Evdokia en manos del padre de la menor, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. (Foto: Captura de video de Instagram / @jayshetty)
Hayden Panettiere vivió un complejo momento de su vida al dejar a su pequeña Kaya Evdokia en manos del padre de la menor, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. (Foto: Captura de video de Instagram / @jayshetty)
Por Redacción EC

Hayden Panettiere falleció el pasado 16 de agosto a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur. Su repentina partida hizo que muchos recordaran uno de los episodios más difíciles de su vida: la decisión de ceder la custodia de su única hija, Kaya Evdokia Klitschko, a su expareja, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

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