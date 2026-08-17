Hayden Panettiere falleció el pasado 16 de agosto a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur. Su repentina partida hizo que muchos recordaran uno de los episodios más difíciles de su vida: la decisión de ceder la custodia de su única hija, Kaya Evdokia Klitschko, a su expareja, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

Como se recuerda, Kaya nació en diciembre de 2014, fruto de la relación que Panettiere mantuvo con Klitschko. Tras el nacimiento de su hija, la actriz enfrentó una depresión posparto y posteriormente problemas relacionados con el consumo de alcohol. En 2018, mientras atravesaba un proceso de recuperación, decidió no disputar la custodia de su pequeña.

La propia Panettiere explicó años después que aquella determinación no significaba que hubiera dejado de querer a su hija. En su libro, “This Is Me: A Reckoning”, publicada en 2026, relató el dolor que le provocó separarse de Kaya y aseguró que consideraba que permanecer junto a ella en aquellas circunstancias no era lo mejor para la menor.

A pesar de que Kaya pasó a vivir principalmente con su padre en Ucrania, Panettiere insistió en que el vínculo entre ambas permaneció intacto. La actriz habló de sus conversaciones por FaceTime y de las visitas que realizaba para mantener una relación cercana con su hija. En distintas declaraciones, destacó además la buena relación que había conseguido mantener con Klitschko después de la separación.

La maternidad ocupó un lugar especialmente sensible en las memorias de Panettiere. La también cantante recordó el traumático nacimiento de Kaya y los meses posteriores, al tiempo que expresó su temor de que su hija pudiera llegar a pensar que los problemas de su madre eran responsabilidad suya.

Kaya, que actualmente tiene 11 años, es la única hija de Panettiere y Klitschko. La joven ha crecido alejada en buena medida de los focos y bajo el cuidado de su padre, mientras su madre intentaba reconstruir su vida personal y profesional.

La actriz, por su parte, había comenzado a compartir públicamente aspectos de su historia que durante años mantuvo en privado, especialmente a través de su libro, donde cuenta detalles de su vida y los pasajes más difíciles que ha atravesado.